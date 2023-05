IFFA 2023 में विक्की कौशल संग सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया ऐसा बर्ताव, भड़के लोग, कहा- 'उसकी भी इज्जत करो'

नई दिल्ली, जेएनएन। International Indian Film Academy Awards 2023: सबसे पॉपुलर अवॉर्ड सेरेमनी में से एक 'इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स' का आज अबू धाबी के यास आईलैंड में आगाज होगा। बी-टाउन के सारे सेलिब्रिटीज UAE पहुंच गए हैं। गुरुवार को अवॉर्ड फंक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और सलमान खान (Salman Khan) एक-दूसरे से टकराए।

25 मई 2023 की रात को यास आईलैंड में आईफा अवॉर्ड्स 2023 (IIFA Awards 2023) के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस दौरान सलमान खान से लेकर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और विक्की कौशल समेत कई सेलिब्रिटीज नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक वीडियो सामने आया, जिसमें विक्की और सलमान एक-दूसरे से टकराते हुए नजर आए।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि विक्की कौशल अपने फैंस को सेल्फी दे रहे हैं। इसी दौरान खूब सारे बॉडीगार्ड के साथ दबंग स्टाइल में सामने से सलमान खान आते हैं। विक्की उन्हें हैलो कहते हैं और सलमान भी उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि, इस बीच एक चीज ने फैंस को नाराज कर दिया।

जब विक्की कौशल, सलमान खान से बात करते हैं, तब भाईजान के बॉडीगार्ड उन्हें साइड करके रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। बॉडीगार्ड विक्की को सलमान से बात नहीं करने देते हैं और उन्हें किनारे कर देते हैं। ये वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स का भाईजान के बॉडीगार्ड पर गुस्सा फूट गया।

No matter who you are, you have to clear the path when Tiger is on his way.

The persona of #SalmanKhan 🔥 pic.twitter.com/pRSB7iwQ82— MASS (@Freak4Salman) May 25, 2023