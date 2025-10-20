'नादानियां' को Ibrahim Ali Khan ने बताया सबसे बकवास फिल्म, कहा- 'सच में बुरी थी'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो स्टार किड या फिर आउटसाइडर... डेब्यू फिल्म बहुत मायने रखती है क्योंकि यह बॉलीवुड में आपकी आगे की जर्नी को तय करती है। इस साल कई स्टार किड्स ने डेब्यू किया, लेकिन दिल में जगह चुनिंदा बना पाए। इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) उन स्टार किड्स में शुमार हैं जिन्हें अपनी डेब्यू के लिए बुरी तरह ट्रोलिंग सहनी पड़ी।

सैफ अली खान और उनकी पूर्व पत्नी अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म नादानियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में उनके साथ लीड रोल में खुशी कपूर (Khushi Kapoor) थीं। ओटीटी पर रिलीज हुई इस रोमांटिक फिल्म को बहुत खराब रिव्यू मिले थे। इसके चलते इब्राहिम को बुरी तरह ट्रोल किया गया था।

नादानियां को इब्राहिम ने बताया बुरी मूवी अब इब्राहिम अली खान ने खुद नादानियां मूवी को खराब बताया है। एस्क्वायर इंडिया के साथ बातचीत में इब्राहिम ने पहली मूवी के बारे में कहा, "कुछ समय पहले तक सब मेरे लॉन्च का इंतजार कर रहे थे और नादानियां के बाद हाइप बहुत कमय हो गया। उन्होंने मुझे लगातार ट्रोल किया और कहा- 'वह बस यही नहीं कर पाएगा'। यह बहुत निचला स्तर है और मुझे लगातार इसका बुरा लगता है। मैं साफ-साफ कहूंगा कि यह वाकई एक बुरी फिल्म थी।"