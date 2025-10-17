'भाभी जान Kareena भाव नहीं देती और ये...'फैन के कमेंट पर ननद सबा के रिप्लाई से इंटरनेट हैरान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की बहन सबा पटौदी (Saba Pataudi) ने सैफ और करीना कपूर की शादी की सालगिरह के मौके पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की थी। एक तरफ जहां कुछ लोग उनकी पोस्ट को खूब प्यार दे रहे,वहीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबा ने भाभी करीना के लिए किया पोस्ट सबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करीना और सैफ की अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "सालगिरह स्पेशल। भाई और भाभीजान के लिए, जब आप दोनों डेटिंग कर रहे थे तब मैंने जो तस्वीरें खींची थीं, उनमें से अब ली गई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। आप दोनों में अभी भी वह खास केमिस्ट्री और वाइब है, जबकि एक आपको पागल कर देता है यानी भाई। दूसरा धैर्यवान है और बहुत धैर्यवान, इस समय!!! यानी बेबो। साथ में... आप कमाल हैं। महशाअल्लाह। मुझे सेल्फी सिखाने से लेकर साथ में पोज़ देने तक... बेबो, मैं आपके सीधे-सादे रवैये की प्रशंसा करती हूं। आपने इसे वास्तविक रखा है। परिवार में आपका स्वागत है... फिर से।