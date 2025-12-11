एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' की दीवानगी एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है।

समीक्षकों और दर्शकों से तारीफ पाने के बाद अब 'धुरंधर' का रिव्यू बॉलीवुड सितारे भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन ने स्पाई थ्रिलर फिल्म देखने के बाद इसका रिव्यू किया। ऋतिक रोशन ने मेकर्स को बिना मक्खन-मलाई लगाते हुए 'धुरंधर' का रिव्यू किया और तारीफ के साथ ही ये भी साफ शब्दों में बताया कि वह फिल्म के कौन से सीन से सहमत नहीं हैं।

ऋतिक रोशन ने किया धुरंधर का रिव्यू बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने धुरंधर देखने के बाद हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा, "मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और उस पर पूरा कट्रोल रखते हैं। वह उसे तब तक घुमाते हैं, जब तक वह स्क्रीन पर अपने मन की बात नहीं कहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'धुरंधर' है। फिल्म का स्टोरीलाइन बहुत ही अच्छा है, ये सिनेमा है।"

हालांकि, 'धुरंधर' की कहानी की तारीफ करने वाले ऋतिक रोशन कुछ सीन से असहमत दिखे। वॉर 2 एक्टर ने आगे लिखा, "मैं इसमें दिखाई गई राजनीति से असहमत हूं और इस देश का नागरिक होने के नाते फिल्ममेकर की जिम्मेदारियों पर बहस कर सकता हूं। फिर भी, मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो एक सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इससे सीखने को मिला है, वह अमेजिंग है"।

सिद्धार्थ आनंद ने 'धुरंधर' को बताया था नशा ऋतिक रोशन से पहले उनकी फिल्म 'फाइटर' के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म को एक ऐसा नशा बताया था, जो लोगों के ऊपर बहुत समय तक असर छोड़ने वाला है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में सबसे ज्यादा जिस एक्टर का काम लोगों को पसंद आ रहा है, वह 'रहमान डकैत' का किरदार अदा करने वाले अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है।