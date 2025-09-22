बदल गया सिनेमा, गायब हुआ 'लाल दुपट्टा', कभी इन गानों की बना था शान

हिंदी सिनेमा में लंबे अरसे से लाल दुपट्टा पर गाने बनते आ रहे हैं। मौजूद समय में बेशक ये चलन कम हो गया है। लेकिन लाल दुपट्टा और बॉलीवुड का इतिहास काफी गहरा रहा है। आइए जानते हैं कि वे कौन से गीत हैं जिनमें लाल टुपट्टा और चुनरिया का जिक्र मिलता है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लाल दुपट्टा या चुनरी हिंदी सिनेमा के गीतों में इस्तेमाल होने वाले दो चर्चित शब्द हुआ करते थे। आज बदलते दौर के साथ ये कहीं गुम होकर रह गए हैं। रैप और हिप-हॉप के बढ़ते चलने में अब लाल दुपट्टा का जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था, जब ज्यादातर फिल्मों में इससे संबंधित गीत सुनने को मिलते थे।

आज इस लेख में हम आपको बॉलीवुड और लाल दुपट्टा का कनेक्शन बताने जा रहे हैं कि वे कौन सी फिल्में हैं, जिनमें लाल दुपट्टा पर बने गाने बने हैं। इस गाने से हुए थी शुरुआत हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का... 1949 में आई फिल्म बरसात में ये गाना सुरों की कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी जादुई आवाज में गाया था। राज कपूर और नरगिस दत्त स्टारर इस मूवी को इसी गाने ने कल्ट बना दिया था और आज लगभग 7 दशकों के बाद ये गाना आसानी से लोगों की जुबान पर आ जाता है।