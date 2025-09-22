Language
    बदल गया सिनेमा, गायब हुआ 'लाल दुपट्टा', कभी इन गानों की बना था शान

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:57 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा में लंबे अरसे से लाल दुपट्टा पर गाने बनते आ रहे हैं। मौजूद समय में बेशक ये चलन कम हो गया है। लेकिन लाल दुपट्टा और बॉलीवुड का इतिहास काफी गहरा रहा है। आइए जानते हैं कि वे कौन से गीत हैं जिनमें लाल टुपट्टा और चुनरिया का जिक्र मिलता है।

    सिनेमा में लाल दुपट्टा (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लाल दुपट्टा या चुनरी हिंदी सिनेमा के गीतों में इस्तेमाल होने वाले दो चर्चित शब्द हुआ करते थे। आज बदलते दौर के साथ ये कहीं गुम होकर रह गए हैं। रैप और हिप-हॉप के बढ़ते चलने में अब लाल दुपट्टा का जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था, जब ज्यादातर फिल्मों में इससे संबंधित गीत सुनने को मिलते थे। 

    आज इस लेख में हम आपको बॉलीवुड और लाल दुपट्टा का कनेक्शन बताने जा रहे हैं कि वे कौन सी फिल्में हैं, जिनमें लाल दुपट्टा पर बने गाने बने हैं। 

    इस गाने से हुए थी शुरुआत

    हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का... 1949 में आई फिल्म बरसात में ये गाना सुरों की कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी जादुई आवाज में गाया था। राज कपूर और नरगिस दत्त स्टारर इस मूवी को इसी गाने ने कल्ट बना दिया था और आज लगभग 7 दशकों के बाद ये गाना आसानी से लोगों की जुबान पर आ जाता है। 

    बरसात के इसी गीत से हिंदी सिनेमा में लाल दुपट्टा की एंट्री हुई है और इसके बाद समय-समय पर लाल दुपट्टा, लाल चुनरिया को जोड़कर गाने बनाए जाने लगे। हैरान करने वाली बात ये रही कि ज्यादातर गीत सफल रहे और फैंस ने उन्हें खूब सराहा। इस तरह से देखते ही देखते लाल दुपट्टा हिंदी फिल्मों के गीतों बैकबॉन बन गया।

    लाल दुपट्टा गीतों की शान

    इसके अलावा कई ऐसे कल्ट गीत रहे हैं, जिनमें लाल दुपट्टा का जिक्र मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं-

    • लाल दुपट्टा- (बरसात 1949)

    • लाल चुनरिया ओढ़ के- (राजा रानी 1973)

    • लाल दुपट्टा मलमल का -1988

    • ओ लाल दुपट्टा वाली- (आंखें 1993)

    • तेरा लाल दुपट्टा मलमल का- (चल मेरे भाई 2000)

    • लाल चुनरिया वाली- (जिस देश में गंगा रहता है 2000)

    • लाल चुनरिया वाली पे दिल- (जोड़ी नंबर-1 2001)

    • लाल दुपट्टा उड़ गया बैरन हवा- (मुझसे शादी करोगी 2004)

    लेकिन अब देखा जाए तो बहुत कहीं न कहीं फिल्मों के गानों से लाल दुपट्टा और चुनरिया पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो गाने कभी कल्ट माने जाते थे, उन्हें आज जेन-जी क्रिंज मानते हैं। 

    प्रियंका चोपड़ा के गाने ने मचाया था धमाल

    निर्देशक डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी में प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और अक्षय कुमार पर लाल दुपट्टा उड़ गया बैरन हवा के झोंके से गाने फिल्माया गया था। इस गीत को अल्का याग्निक और उदित नारायण ने अपनी आवाज दी थी। जबकि जलीस शेरवानी ने इस गाने के बोल लिखे थे। आलम ये रहा कि प्रियंका का गीत इतना अधिक पॉपुलर हुआ कि सालों तक फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल रहा। 

