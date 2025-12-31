फाइलों की धूल से निकलकर पर्दे पर गूंजेगा सच, फिल्म ‘सागवान’ में दिखेगा अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस की फाइलें कभी नहीं बोलतीं, लेकिन जब उन फाइलों के पीछे छिपी चीखें किसी संवेदनशील इंसान को सुनाई दे जाएं, तो ‘सागवान’ जैसी फिल्म का जन्म होता है। उदयपुर के जांबाज पुलिस अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने खाकी की उसी गरिमा और समाज की उसी कड़वी सच्चाई को समेटकर एक ऐसी फिल्म तैयार की है, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है।

आस्था या अंधा डर? फिल्म उठाती है चुभते सवाल दक्षिणी राजस्थान के सागवान के जंगलों के बीच पनपी यह कहानी किसी एक मर्डर मिस्ट्री तक सीमित नहीं है। यह फिल्म उस अंधविश्वास पर प्रहार करती है, जो आज भी विज्ञान के युग में मासूमों की जान का दुश्मन बना हुआ है। फिल्म की पटकथा इस बुनियादी सवाल को कुरेदती है कि जब इंसान की आस्था, डर में बदल जाती है, तो वह हैवानियत की हदें क्यों पार करने लगता है?

दिग्गज कलाकारों की जुगलबंदी फिल्म में बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। सयाजी शिंदे अपनी कड़क आवाज और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ स्क्रीन पर ध्यान खीचेंगे। उनके अलावा मिलिंद गुणाजी रहस्य और गहराई को पर्दे पर उतारने में माहिर हैं। वहीं एहसान खान और रश्मि मिश्रा कहानी के इमोशनल पक्ष को मजबूती देंगे।