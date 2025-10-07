Hemant Kumar का दर्द भरा गीत सुन नम हो जाएंगी आंखें, आज भी पॉपुलर है Guru Dutt की फिल्म का ये सॉन्ग

Hemant Kumar हिंदी सिनेमा के वेटरन गायक हुआ करते थे। लगभग 6 दशक के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गए। आज हम आपको हेमंत के उस सैड सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अब भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। सिंगर का ये गीत गुरु दत्त (Guru Dutt) पर फिल्माया गया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mukesh, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे गायकों ने हिंदी सिनेमा में अपनी गायकी का जलवा लंबे समय तक बिखेरा। लेकिन इन सब से अधिक अगर किसी गायक का सिंगिंग करियर सबसे लंबा रहा, तो वह कोई और नहीं बल्कि हेमंत कुमार (Hemant Kumar) थे। 1935 से लेकर 1989 तक बतौर सिंगर बॉलीवुड में राज करने वाले इस दिग्गज ने एक से बढ़कर एक गीत को अपनी आवाज दी थी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु दत्त (Guru Dutt) पर फिल्माए गए एक कल्ट सॉन्ग की वजह से आज भी हेमंत दा को याद किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गायक का वह गाना कौन सा है।

68 साल बाद भी पॉपुलर है हेमंत कुमार का ये गीत अगर आप भी पुराने गाने सुनने का शौक रखते हैं, तो जिस गीत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपने एक न एक बार जरूर सुना होगा। दरअसल 1957 में गुरु दत्त की कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। ये मूवी काफी चर्चित रही और इसका गाना जाने वो कैसे लोग थे... (Jane Woh Kaise Log Song) आज भी सुना जाता है।

फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट आलम ये है कि 68 साल बाद भी हेमंत कुमार का ये गाना फैंस की प्लेलिस्ट में मिल जाता है। इसी गीत के दम पर हेमंत को बतौर काफी लोकप्रियता मिली। बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान दिया, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।