25 साल छोटी Hema Malini के साथ रोमांटिक हो रहे थे Dev Anand, असहज हो गई थीं 'ड्रीम गर्ल'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी (Hema Malini) ने यूं तो दिग्गज अभिनेता देव आनंद (Dev Anand) के साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक मूवी में उनके साथ रोमांटिक सीन करने में उनकी हालत खराब हो गई थी।

देव आनंद और हेमा मालिनी ने साथ में जोशीला, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, शरीफ बदमाश, जानेमन और छुपा रुस्तम जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। बड़े पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी और उनकी केमिस्ट्री लाजवाब। मगर बिहाइंड द सीन हेमा को एक सीक्वेंस शूट करने में हालत खराब हो गई थी।

नालंदा में शूट हुआ था गाना यह सीन साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म जॉनी मेरा नाम (Johny Mera Naam) से है। इस फिल्म का एक गाना ओ मेरे राजा (O Mere Raja) की शूटिंग बिहार के नालंदा में होनी थी। 4 मिनट के 53 सेकंड के गाने के एक सीन में हेमा मालिनी को रोप-ट्रॉली में देव आनंद के गोद में बैठना था।

गोद में बैठने वाले सीन को लेकर थीं असहज यह सीन करने में हेमा मालिनी बहुत घबरा गई थीं। उन्होंने खुद कहा था कि यह उनके लिए शर्मनाक था। 2023 में देव आनंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी इवेंट में हेमा ने इस सीन को याद करते हुए कहा था-