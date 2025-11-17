25 साल छोटी Hema Malini के साथ रोमांटिक हो रहे थे Dev Anand, असहज हो गई थीं 'ड्रीम गर्ल'
हेमा मालिनी (Hema Malini) और देव आनंद (Dev Anand) ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब रोमांटिक सीन की बात आती है तो एक्ट्रेस नर्वस हो जाती हैं। एक बार एक्ट्रेस ने देव आनंद के साथ एक रोमांटिक सीन फिल्माने के पीछे का किस्सा शेयर किया था। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी (Hema Malini) ने यूं तो दिग्गज अभिनेता देव आनंद (Dev Anand) के साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक मूवी में उनके साथ रोमांटिक सीन करने में उनकी हालत खराब हो गई थी।
देव आनंद और हेमा मालिनी ने साथ में जोशीला, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, शरीफ बदमाश, जानेमन और छुपा रुस्तम जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। बड़े पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी और उनकी केमिस्ट्री लाजवाब। मगर बिहाइंड द सीन हेमा को एक सीक्वेंस शूट करने में हालत खराब हो गई थी।
नालंदा में शूट हुआ था गाना
यह सीन साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म जॉनी मेरा नाम (Johny Mera Naam) से है। इस फिल्म का एक गाना ओ मेरे राजा (O Mere Raja) की शूटिंग बिहार के नालंदा में होनी थी। 4 मिनट के 53 सेकंड के गाने के एक सीन में हेमा मालिनी को रोप-ट्रॉली में देव आनंद के गोद में बैठना था।
गोद में बैठने वाले सीन को लेकर थीं असहज
यह सीन करने में हेमा मालिनी बहुत घबरा गई थीं। उन्होंने खुद कहा था कि यह उनके लिए शर्मनाक था। 2023 में देव आनंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी इवेंट में हेमा ने इस सीन को याद करते हुए कहा था-
यह बहुत-बहुत असहज था। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी। रियल लाइफ में मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी और फिल्म में भी मुझे वही बेचैनी दिखानी थी।
यह भी पढ़ें- ज्योतिषी की वजह से सुपरहिट हुई थी Dev Anand की ये फिल्म, प्रोड्यूसर को चुभ गई थी बीआर चोपड़ा की ये बात
बीच हवा में अटक गया था रोप-ट्रॉली
एक तो हेमा यह सीन करने में बेचैन थीं, ऊपर से शूटिंग के वक्त एक और कांड हो गया था। दरअसल, शूटिंग के बीच लाइट चली गई थी और बीच हवा में रोप-ट्रॉली अटक गया था। इसलिए इसे शूट करने में प्लान से ज्यादा समय लगा। इससे हेमा और परेशान हो गई थीं और उन्होंने देव आनंद से कहा था-
मैंने कहा, 'देव साहब, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती।' मैं अपना पूरा वजन उनकी गोद में नहीं डालना चाहती थी। यह बहुत ही असहज था।
हेमा की ये बात सुनकर देव ने उनसे कहा था कि वह शांत हो जाएं और उनकी आंखों में देखें। हेमा और देव की ये फिल्म उस साल की हिट मूवीज में से एक हैं।
यह भी पढ़ें- RD Burman के इस गाने से डर गए थे देव आनंद, रिलीज के बाद बना आइकॉनिक, आज भी रहता है लोगों की जुबान पर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।