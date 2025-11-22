Hardik Pandya संग सगाई की अफवाहों पर माहिका शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, लिखा- 'अब प्रेग्नेंसी रूमर्स के लिए...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद सिंगर ने कुछ महीने पहले ही एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर अपना रिश्ता पब्लिकली स्वीकार किया था।

बीते दिनों इन दोनों की पूजा करते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, लेकिन इस बीच ही इन खबरों ने भी जोर पकड़ा की हार्दिक पांड्या ने गुपचुप अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सगाई कर ली है। पूजा के दौरान माहिका ने 'रिंग फिंगर' में एक डायमंड की अंगूठी पहनी थी, जिसने हार्दिक संग उनकी इंगेजमेंट की खबरों को हवा दी। हार्दिक पांड्या संग सगाई की खबरों पर अब खुद माहिका ने चुप्पी तोड़ दी है।

माहिका ने इंस्टाग्राम पर डाली ऐसी पिक्चर हार्दिक पांड्या संग लगातार सगाई की खबरों के बीच माहिका ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में एक ब्लैक कैट है, जिसने पिंक रंग की विग लगाई हुई है। इस फोटो को इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए माहिका ने कैप्शन में लिखा, "मैं देख रही हूं कि इंटरनेट ने ये डिसाइड किया है कि मेरी सगाई हो गई है, जबकि मैं हर दिन अच्छी ज्वेलरी पहनती हूं"।