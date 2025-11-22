Hardik Pandya संग सगाई की अफवाहों पर माहिका शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, लिखा- 'अब प्रेग्नेंसी रूमर्स के लिए...'
हार्दिक पांड्या ने कुछ दिनों पहले अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसके बाद कपल के सगाई रूमर्स ने खूब जोर पकड़ा था। अब माहिका ने क्रिकेटर संग सगाई की खबरों पर चुप्पी तो तोड़ी ही, लेकिन प्रेग्नेंसी को लेकर भी उन्होंने ऐसा पोस्ट कर दिया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद सिंगर ने कुछ महीने पहले ही एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर अपना रिश्ता पब्लिकली स्वीकार किया था।
बीते दिनों इन दोनों की पूजा करते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, लेकिन इस बीच ही इन खबरों ने भी जोर पकड़ा की हार्दिक पांड्या ने गुपचुप अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सगाई कर ली है। पूजा के दौरान माहिका ने 'रिंग फिंगर' में एक डायमंड की अंगूठी पहनी थी, जिसने हार्दिक संग उनकी इंगेजमेंट की खबरों को हवा दी। हार्दिक पांड्या संग सगाई की खबरों पर अब खुद माहिका ने चुप्पी तोड़ दी है।
माहिका ने इंस्टाग्राम पर डाली ऐसी पिक्चर
हार्दिक पांड्या संग लगातार सगाई की खबरों के बीच माहिका ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में एक ब्लैक कैट है, जिसने पिंक रंग की विग लगाई हुई है। इस फोटो को इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए माहिका ने कैप्शन में लिखा, "मैं देख रही हूं कि इंटरनेट ने ये डिसाइड किया है कि मेरी सगाई हो गई है, जबकि मैं हर दिन अच्छी ज्वेलरी पहनती हूं"।
सगाई की खबरों के बीच माहिका शर्मा इंटरनेट पर अगला पोस्ट उनके बारे में क्या होगा, इसे लेकर उन्होंने पोस्ट कर दिया। 24 साल की एक्ट्रेस ने अपनी अगली इंस्टा स्टोरी में लिखा, "क्या मैं प्रेग्नेंसी की अफवाहों से लड़ने के लिए इसमें आ जाऊं"।
हार्दिक पांड्या ने माहिका संग शेयर की थी रोमांटिक फोटो
हार्दिक पांड्या ने कुछ दिनों पहले ही अभिनेत्री माहिका शर्मा संग कार धोते हुए एक रोमांटिक फोटो शेयर की थी, जिस पर फैंस ने खूब प्यार बरसाया था। इसके अलावा क्रिकेटर ने अपने दिल के करीब कई फोटोज की सीरीज भी शेयर की थी। जहां एक फोटो में वह माहिका शर्मा संग पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिम के अंदर उन्होंने गर्लफ्रेंड को गोद में उठाया हुआ है।
माहिका शर्मा पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं, कई फैशन डिजाइनर के लिए वह रैंप पर वॉक कर चुकी हैं। साल 2024 में उन्हें 'मॉडल और दी ईयर' के पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
