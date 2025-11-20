तलाक के बाद Hardik Pandya ने की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग सगाई? वायरल तस्वीरों ने खोली पोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और मॉडल माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) का रिश्ता इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों आए दिन साथ नजर आते हैं तो कभी दोनों को एक साथ स्पॉट किया जाता है। अब दोनों को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद हर कोई यह कह रहा है कि जो हार्दिक ने पहले किया वो अब वो अपने इस रिश्ते में नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए खबर ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने मॉडल माहिका शर्मा से सगाई कर ली है। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई आइए जानते हैं...

हार्दिक-माहिका ने की सगाई?

दरअसल हार्दिक और माहिका इन दिनों एक-दूसरे के साथ काफी वक्त गुजार रहे हैं। इसी बीच हाल ही में हार्दिक ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, इन तस्वीरों में हार्दिक और माहिका एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हार्दिक ने बताया कि उनकी जिंदगी के 'बिग 3', जिसमें उन्होंने अपने बेटे अगस्त्य, अपने पेट डॉग और गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को दिखाया। मतलब हार्दिक की जिंदगी ये तीन लोग ज्यादा मायने रखते हैं।

लेकिन इस सबके बीच लोगों का ध्यान माहिका शर्मा के हाथ की अंगूठी पर गया। तस्वीर में माहिका के बांहिने हाथ में एक डायमंड की अंगूठी दिख रही है। बड़ी बात ये है कि माहिका ने ये अंगूठी अपनी रिंग फिंगर में ही पहनी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या वाकई में हार्दिक और माहिका एक दूसरे से सगाई (Hardik Mahieka Engagement) कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों हाल ही में हनुमानजी की पूजा भी करते नजर आए थे।