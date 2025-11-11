Language
    Haq Box Office Day 5: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर इमरान की फिल्म ने जमाया 'हक', कमाई में आया उछाल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:38 PM (IST)

    इमरान हाशमी और यामी गौतम की जोड़ी ने स्क्रीन पर आते ही धमाल मचा दिया है। एक अलग टॉपिक पर बनी उनकी फिल्म 'हक' को समीक्षकों से तो अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ फिल्म की कमाई में मंगलवार को उछाल देखने को मिल रहा है। फिल्म ने पांच दिनों में कितनी कमाई की, यहां देखें आंकड़े: 

    पांचवें दिन हक की कमाई में हुई बढ़ोतरी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीरियल किसर की इमेज से दूर अब इमरान हाशमी बीतते समय के साथ मीनिंगफुल स्टोरीज चुन रहे हैं। यामी गौतम के साथ उनकी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

    पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आए इमरान हाशमी और यामी गौतम फिल्मी पर्दे पर असल जिंदगी से प्रेरित कहानी से खूब धमाल मचा रहे हैं। 'हक' की कहानी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में सफल रही है। सोमवार को ठीक-ठाक कमाई के बाद मंगलवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला है।

    हक को मंगलवार को दिखी उम्मीद की किरण

    सुपर्ण वर्मा ने 'हक' में एक ऐसा टॉपिक उठाया है, जिसे उठाने से पहले शायद फिल्ममेकर्स कई-कई बार सोचते हैं। हालांकि, उनकी ये कहानी सीधा लोगों के दिलों को छू रही है। 1.75 करोड़ से शुक्रवार को शुरुआत करने वाली मूवी ने शनिवार और रविवार को सिंगल डे पर 3 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।

    हालांकि, सोमवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई और इसने 1.05 करोड़ तक ही कमाए। अब मंगलवार को 'हक' के मेकर्स के मन में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने मंगलवार को तकरीबन सिंगल डे पर 1.25 तक का बिजनेस कर लिया है।

    इतने करोड़ के बजट में बनी है हक

    फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पांच दिनों के अंदर टोटल 11.25 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है। मूवी ने वर्ल्डवाइड भी 15.75 करोड़ तक कमाई की है। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस मूवी का बजट केवल 25 करोड़ का है। अब हक को बजट रिकवर करने के लिए सिर्फ 10 करोड़ की कमाई और बॉक्स ऑफिस पर करनी की है।

    फिल्म की कहानी की बात करें तो, मूवी एक ऐसी मुस्लिम महिला की है, जो अपने पति के खिलाफ और बच्चों की खातिर कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ती है। मूवी में यामी गौतम ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है और इमरान हाशमी अब्दुल अली खां बने हैं।

