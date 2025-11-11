Haq Box Office Day 5: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर इमरान की फिल्म ने जमाया 'हक', कमाई में आया उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीरियल किसर की इमेज से दूर अब इमरान हाशमी बीतते समय के साथ मीनिंगफुल स्टोरीज चुन रहे हैं। यामी गौतम के साथ उनकी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आए इमरान हाशमी और यामी गौतम फिल्मी पर्दे पर असल जिंदगी से प्रेरित कहानी से खूब धमाल मचा रहे हैं। 'हक' की कहानी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में सफल रही है। सोमवार को ठीक-ठाक कमाई के बाद मंगलवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला है।

हक को मंगलवार को दिखी उम्मीद की किरण सुपर्ण वर्मा ने 'हक' में एक ऐसा टॉपिक उठाया है, जिसे उठाने से पहले शायद फिल्ममेकर्स कई-कई बार सोचते हैं। हालांकि, उनकी ये कहानी सीधा लोगों के दिलों को छू रही है। 1.75 करोड़ से शुक्रवार को शुरुआत करने वाली मूवी ने शनिवार और रविवार को सिंगल डे पर 3 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।

इतने करोड़ के बजट में बनी है हक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पांच दिनों के अंदर टोटल 11.25 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है। मूवी ने वर्ल्डवाइड भी 15.75 करोड़ तक कमाई की है। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस मूवी का बजट केवल 25 करोड़ का है। अब हक को बजट रिकवर करने के लिए सिर्फ 10 करोड़ की कमाई और बॉक्स ऑफिस पर करनी की है।