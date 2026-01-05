28 साल बाद Govinda बने आंटी नंबर 1, माथे पर बिंदी, लाल सूट में Video Viral
Govinda Video Viral: 28 साल पहले गोविंदा की आंटी नंबर 1 रिलीज हुई थी, जिसमें उनका लुक फैंस को खूब पसंद आया था और अब गोविंदा का एक वीडियो वायरल हुआ है ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर हों लेकिन उनके फैंस मौका मिलते ही उनके सामने अपनी डिमांड रख देते हैं। एक वक्त था जब गोविंदा की कॉमेडी और फैमिली फिल्मों का क्रेज था। हालांकि अब गोविंदा फिल्मों से दूर हैं लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसे देखते ही फैंस उनसे आंटी नंबर 1 की डिमांड करने लगे।
वीडियो में आंटी बने हैं गोविंदा
इस वीडियो में गोविंदा ने रेड सूट पहना है, गोल्डन ज्वैलरी के साथ उन्होंने सिर पर पल्लू लिया है और रेड बिंदी भी लगाई है। यानि इस लुक में गोविंदा आंटी बने हुए हैं। इस लुक में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके वायरल होते ही फैंस ने उनके सामने डिमांड रखनी शुरू कर दी।
लोगों ने रखी ये डिमांड
दरअसल ये एक फुटवियर का विज्ञापन है जिसके लिए उन्होंने ये लुक अपनाया है। भले ही गोविंदा ने ये लुक एक विज्ञापन के लिए लिया हो लेकिन फैंस अब चाहते हैं कि वे आंटी नंबर 1 का सीक्वल लेकर आए। एक यूजर ने लिखा, ' आंटी नंबर 1 की याद आ गई'। एक ने लिखा, 'आंटी नंबर 1 बना दो यार'। एक ने लिखा, 'आंटी नंबर 2 गोविंदा'।
आंटी नंबर 1 के बारे में
आंटी नंबर 1 एक 1998 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे कीर्ति कुमार ने डायरेक्ट किया है और कादर खान और सचिन भौमिक ने लिखा है। फिल्म में गोविंदा, रवीना टंडन, हरीश कुमार और कादर खान ने काम किया है।
गोविंदा ने अपना करियर 'लव 86' से शुरू हुआ था जो 1986 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने खुदगर्ज, घर-घर की कहानी, हत्या, जैसी करनी वैसी भरनी, स्वर्ग, हम, शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, दुल्हे राजा, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, भागम भाग, पार्टनर, हॉलीडे जैसी फिल्मों में काम किया है।
