28 साल बाद Govinda बने आंटी नंबर 1, माथे पर बिंदी, लाल सूट में Video Viral

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर हों लेकिन उनके फैंस मौका मिलते ही उनके सामने अपनी डिमांड रख देते हैं। एक वक्त था जब गोविंदा की कॉमेडी और फैमिली फिल्मों का क्रेज था। हालांकि अब गोविंदा फिल्मों से दूर हैं लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसे देखते ही फैंस उनसे आंटी नंबर 1 की डिमांड करने लगे।

वीडियो में आंटी बने हैं गोविंदा इस वीडियो में गोविंदा ने रेड सूट पहना है, गोल्डन ज्वैलरी के साथ उन्होंने सिर पर पल्लू लिया है और रेड बिंदी भी लगाई है। यानि इस लुक में गोविंदा आंटी बने हुए हैं। इस लुक में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके वायरल होते ही फैंस ने उनके सामने डिमांड रखनी शुरू कर दी।