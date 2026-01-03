Gandhi Talks Teaser: दमदार है विजय सेतुपति की फिल्म का टीजर, पूरी फिल्म में नहीं होगा 1 भी डायलॉग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक किशोर पांडुरंग बेलेकर अपनी मच अवेटेड फिल्म 'गांधी टॉक्स' (Gandhi Talks) के साथ दर्शकों के बीच एक ऐसा दौर लाने की कोशिश करेंगे जो मूक फिल्मों से उन्हें रूबरू करवाएगा। फिल्म की घोषणा के बाद से ही सिनेमा प्रेमियों में बेहद उत्सुकता छाई हुई है, जो बेलेकर के क्लासिक माध्यम पर आधुनिक दृष्टिकोण को देखने के लिए बेताब हैं।

आखिरकार, फिल्म निर्माताओं ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है। मूवी 30 जनवरी, 2026 को महात्मा गांधी के निधन वाले दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को किशोर पी. बेलेकर ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसमें अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार एआर रहमान का संगीत है। यह 2023 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली पहली मूक फिल्म थी।