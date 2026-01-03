Language
    Gandhi Talks Teaser: दमदार है विजय सेतुपति की फिल्म का टीजर, पूरी फिल्म में नहीं होगा 1 भी डायलॉग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    किशोर पांडुरंग बेलेकर की मूक फिल्म 'गांधी टॉक्स' (Gandhi Talks) का टीजर रिलीज हो गया है, जो 30 जनवरी, 2026 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विजय सेतुपति की गांधी टॉक्स का आया टीजर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक किशोर पांडुरंग बेलेकर अपनी मच अवेटेड फिल्म 'गांधी टॉक्स' (Gandhi Talks) के साथ दर्शकों के बीच एक ऐसा दौर लाने की कोशिश करेंगे जो मूक फिल्मों से उन्हें रूबरू करवाएगा। फिल्म की घोषणा के बाद से ही सिनेमा प्रेमियों में बेहद उत्सुकता छाई हुई है, जो बेलेकर के क्लासिक माध्यम पर आधुनिक दृष्टिकोण को देखने के लिए बेताब हैं।

    आखिरकार, फिल्म निर्माताओं ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है। मूवी 30 जनवरी, 2026 को महात्मा गांधी के निधन वाले दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को किशोर पी. बेलेकर ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसमें अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार एआर रहमान का संगीत है। यह 2023 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली पहली मूक फिल्म थी।

    क्या है गांधी टॉक्स की कहानी?

    गांधी टॉक्स एक साइलेंट ब्लैक कॉमेडी है, जो एक पात्र की आर्थिक जरूरतों और उसके आसपास के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है। कहानी महादेव नाम के एक युवा, बेरोजगार ग्रेजुएट की है, जो किसी भी तरह नौकरी पाने के लिए बेताब है। उसकी मुलाकात एक व्यापारी (अरविंद स्वामी) और एक छोटे-मोटे चोर (सिद्धार्थ जाधव) से होती है। इस कहानी में, खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार है। साइलेंट फिल्‍म होने के कारण फिल्‍म में संगीत और हावभाव से ही पूरी कहानी कही जानी है।

    यह भी पढ़ें- Thalaivan Thalaivii में नजर आएंगे विजय सेतुपति, सिल्वर स्क्रीन पर बढ़ेगा इमोशन का तड़का

     
     
     
    कौन से कलाकार आएंगे नजर

    गांधी टॉक्स में विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव नजर आएंगे। वीडियो में उनके किरदारों की दिलचस्प झलकियां दिखाई दे रही हैं। विजय के किरदार को हंसिया पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि अदिति पीले रंग के सूट में बालकनी पर झुकी हुई बाहर की ओर देखती हुई नजर आती हैं। टीजर के साथ लिखा है, “उनकी खामोशी ने एक साम्राज्य को हिला दिया। उनकी पुण्यतिथि पर, यह मूक फिल्म हमें बापू के विचारों की याद दिलाती है… खामोशी से।” टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी गई।

