हनुमान जी पर बयान देकर बुरे फंसे S.S Rajamouli, दर्ज हुई FIR
एस एस राजामौली जल्द ही 'वाराणसी' के साथ लौट रहे हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर इस फिल्म की रिलीज से पहले ही उन्होंने विवादों को गले लगा लिया है। उन्होंने 'हनुमान जी' को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसकी वजह से निर्देशक के खिलाफ कथित तौर पर एफआईआर दर्ज हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली और आरआरआर (RRR) जैसी सफल फिल्मों के निर्देशन एस एस राजामौली जल्द ही फिल्म 'वाराणसी' के साथ लौट रहे हैं। महेश बाबू के अपोजिट इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में वापसी कर रही हैं। ग्लोबर ट्रोटर के बीते दिनों हुए इवेंट में इस फिल्म से महेश बाबू का फर्स्ट लुक और साथ ही फिल्म का फाइनल टाइटल रिवील किया गया।
हालांकि, इतने बड़े इवेंट के बीच एस एस राजामौली ने 'महाबली हनुमान' को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा। उन्हें सिर्फ लोगों का गुस्सा ही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि निर्देशक के खिलाफ एफआईआर (FIR) भी दर्ज हो गई है।
किसने दर्ज की राजामौली के खिलाफ FIR?
निर्देशक एस एस राजामौली ने 50000 हजार की भीड़ के सामने 'वाराणसी' के इवेंट पर ये कहा था कि उनका भरोसा भगवान में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि, उनकी ये बात सोशल मीडिया पर गॉड में फेथ रखने वाले लोगों को काफी चुभी और साथ ही इसे भगवान का अनादर माना गया। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय वानर सेना ने राजामौली के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।
यह भी पढ़ें- Varanasi पर राजामौली ने लगाया 1000 करोड़ का दांव, क्या है इस Pan World फिल्म की कहानी?
राष्ट्रीय वानर सेना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है, "फिल्म निर्देशक एस एस राजामौली, जिन्होंने पब्लिकली हनुमान जी पर अपमानजनक कमेंट किया है, जिससे हिंदू लोगों की भावना आहत हुई है। किसी की भी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भविष्य में वह हिंदू देवी और हमारे भगवान का अपमान कर सके, इस कारण हम लीगल एक्शन की डिमांड करते हैं। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है"।
'महाबली हनुमान' पर क्या बोले थे राजामौली?
हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुए इस ग्रैंड इवेंट के दौरान एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से एस एस राजामौली थोड़े फ्रस्टेट हो गए थे और उन्होंने कहा, "मेरा भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था। मेरे पापा ने आकर कहा कि भगवान हनुमान सभी चीजें संभाल लेंगे। ग्लिच आने के बाद मैंने उनसे तेज आवाज में कहा, "ऐसे ये मुझे संभाल रहे हैं"।
उन्होंने आगे कहा, "मेरी पत्नी भी हनुमान जी की बड़ी भक्त हैं और वह उन्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं, उनसे बातें करती हैं। मैंने उनपर भी गुस्सा करते हुए कहा, "क्या ये ऐसे चीजें करते हैं"। उनका दिया गया ये बयान कुछ ही देर में आग की तरह इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसकी वजह से विवाद गरमा गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।