Dharmatma के खलनायक का सौतला बेटा सिनेमा से रहा दूर, इस फील्ड में पिता नाम कर रहा है रोशन

हिंदी सिनेमा के बेस्ट विलेन एक्टर के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता सुधीर (Sudhir) का नाम जरूह शामिल होगा जिन्होंने धर्मात्मा (Dharmatma) और शान जैसी कई मूवीज में खलनायक की भूमिका निभाई थी। आज उनका सौतेला बेटा (Sudhir Step Son) फिल्म लाइन छोड़ इस फील्ड में पिता का नाम रोशन कर रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सुधीर यानी भगवानदास मूलचंद लुथरिया हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ एक्टर रहे थे। 1960 से लेकर 2009 तक बॉलीवुड फिल्में में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले सुधीर ने नेगेटिव कैरेक्टर में अपनी धाक जमाई थी। फिरोज खान की धर्मात्मा और अमिताभ बच्चन की शान जैसी मूवीज में उन्होंने बतौर खलनायक सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कमाल की एक्टिंग का लोहा मनवाया था।

एक्टर सुधीर का एक सौतेला बेटा भी है, जिसने सिनेमा से दूरी बनाई रखी और एक अलग फील्ड में अपने पिता का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं कि वह कौन हैं और क्या काम करता है। सुधीर का सौतेला बेटा कौन? हिंदी सिनेमा में नेगेटिव कैरेक्टर में साइड रोल निभाने के लिए सुधीर को काफी लोकप्रियता मिली थी। स्क्रीन पर उनको देखकर हर कोई डर जाता था, क्योंकि वह विलेन की भूमिका को इतने शानदार तरीके जो पेश करते थे। सुधीर ने करियर पर पीक के दौरान शैला रे संग शादी रचाई थी, जिनकी पहली मैरिज खास नहीं चली। हालांकि, शैला पहले से ही एक बच्चे की मां थीं और उसका नाम अशोक बैंकर है।