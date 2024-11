Rohit Bal के निधन से टूटे Arjun Rampal, गमगीन होकर गर्लफ्रेंड के साथ डिजाइनर को दी आखिरी विदाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फैशन इंडस्ट्री अपना सिक्का चलाने वाले रोहित बल (Rohit Bal) का 1 नवंबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह सिर्फ 63 साल के थे और दो हफ्ते पहले ही उन्होंने फैशन इवेंट्स किए थे। रोहित के निधन से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर सेलेब्स उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस बीच अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) को उनकी आखिरी विदाई में भावुक होते हुए देखा गया।

Rohit Bal Last Rites- Pallav Paliwal

Arjun Rampal at Rohit Bal Last Rites- Pallav Paliwal

Arjun Rampal at Rohit Bal Last Rites- Pallav Paliwal

Arjun Rampal Girlfriend Gabriella at at Rohit Bal Last Rites- Pallav Paliwal

रोहित के साथ काम कर चुके थे अर्जुन रामपाल

Arjun Rampal- Instagram

वहीं एक फोटो में अभिनेता मायूस होकर खड़े हुए हैं। उनके चेहरे से उनका दर्द साफ झलक रहा है। अंतिम संस्कार में अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला भी पहुंचीं, जो रोहित के निधन से काफी भावुक थीं।यह भी पढ़ें- Rohit Bal के यूं चले जाने से सदमे में बॉलीवुड, सोनम कपूर-अनन्या पांडे ने खूबसूरत पल याद कर दी श्रद्धांजलि रोहित बल फैशन इंडस्ट्री के बादशाह थे। अनन्या पांडे, शाह रुख खान (Shah Rukh Khan), सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई सेलिब्रिटीज उनके शो स्टॉपर बन चुके हैं। अर्जुन रामपाल भी अगस्त के महीने में रोहित बल के आउटफिट में मॉडलिंग कर चुके हैं।रोहित बल ने अपना करियर साल 1986 में शुरू किया था। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ओर्किड ओवरसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी की और 1990 में अपना खुद का कलेक्शन मार्केट में उतारकर डेब्यू किया। पिछले 4 दशक से वह फैशन इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। यही नहीं, कौन बनेगा करोड़पति के लिए वह अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम भी डिजाइन कर चुके हैं। यह भी पढ़ें- कमाई में बड़े फैशन डिजाइनर भी नहीं पकड़ सकते थे हाथ ,निधन से 2 हफ्ते पहले Rohit Bal ने रैंप पर कही थी ये बात