फैंस ने खींची Harshvardhan Rane की शर्ट, Ek Deewane Ki Deewaniyat के ओटीटी प्रमोशन पर हुई घटना
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की हिट फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब Zee 5 पर उपलब्ध है। हाल ही में, फिल्म के ओटीटी प्रमोशन के दौरान, हर्षव ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म अब ओटीटी पर मौजूद है। आप इसे Zee 5 पर देख सकते हैं। इस दौरान हर्षवर्धन राणे फिल्म के OTT प्रमोशन के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड इलाके में नजर आए।
यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स
हर्षवर्धन राणे जैसे ही अपनी कार से उतरे फैंस बेकाबू हो गए और उन्हें घेर लिया। प्रशंसकों ने हर्षवर्धन की शर्ट खींचनी शुरू कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक यूजर ने कमेंट किया,"अरे खा जाओगे सब उसको क्या? एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "वो लंबे समय से बाल वाला कौन है एबीएस की पापी ले रहा था। तीसरे ने लिखा- अब बॉलीवुड बदल गया है। एक्टर्स खुद मिलने आ रहे हैं।
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें- Force 3: जॉन अब्राहम की फोर्स 3 में इस एक्टर की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में है महारथी
कुछ दिनों पहले हैदराबाद में 'द राजा साहब' के एक कार्यक्रम के बाद निधि अग्रवाल को भी प्रशंसकों ने घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी की। हर्षवर्धन के साथ भी ऐसी ही घटना घटी है। इससे एक सवाल उठता है कि प्रशंसक अपनी सीमाएं क्यों नहीं समझते?
View this post on Instagram
हर्षवर्धन राणे की आने वाली फिल्में
वहीं करियर की बात करें तो हर्षवर्धन राणे के लिए साल 2025 गोल्डन ईयर साबित हुआ। इस साल की शुरुआत में उनकी फिल्म 'सनम तेरी कसम' दोबारा रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। बाद में 'एक दीवाने की दीवानियत' सुपर हिट साबित हुई। वहीं आने वाले दिनों में अभिनेता के पास 'सिला', 'कुन फया कुन' और 'फोर्स 3' जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।
यह भी पढ़ें- Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: कंफर्म हो गई रिलीज! इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।