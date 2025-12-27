फैंस ने खींची Harshvardhan Rane की शर्ट, Ek Deewane Ki Deewaniyat के ओटीटी प्रमोशन पर हुई घटना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म अब ओटीटी पर मौजूद है। आप इसे Zee 5 पर देख सकते हैं। इस दौरान हर्षवर्धन राणे फिल्म के OTT प्रमोशन के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड इलाके में नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें