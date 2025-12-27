Language
    फैंस ने खींची Harshvardhan Rane की शर्ट, Ek Deewane Ki Deewaniyat के ओटीटी प्रमोशन पर हुई घटना

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की हिट फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब Zee 5 पर उपलब्ध है। हाल ही में, फिल्म के ओटीटी प्रमोशन के दौरान, हर्षव ...और पढ़ें

    Hero Image

    भीड़ में खिंची हर्षवर्धन की शर्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म अब ओटीटी पर मौजूद है। आप इसे Zee 5 पर देख सकते हैं। इस दौरान हर्षवर्धन राणे फिल्म के OTT प्रमोशन के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड इलाके में नजर आए।

    यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

    हर्षवर्धन राणे जैसे ही अपनी कार से उतरे फैंस बेकाबू हो गए और उन्हें घेर लिया। प्रशंसकों ने हर्षवर्धन की शर्ट खींचनी शुरू कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक यूजर ने कमेंट किया,"अरे खा जाओगे सब उसको क्या? एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "वो लंबे समय से बाल वाला कौन है एबीएस की पापी ले रहा था। तीसरे ने लिखा- अब बॉलीवुड बदल गया है। एक्टर्स खुद मिलने आ रहे हैं।

    कुछ दिनों पहले हैदराबाद में 'द राजा साहब' के एक कार्यक्रम के बाद निधि अग्रवाल को भी प्रशंसकों ने घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी की। हर्षवर्धन के साथ भी ऐसी ही घटना घटी है। इससे एक सवाल उठता है कि प्रशंसक अपनी सीमाएं क्यों नहीं समझते?

     
     
     
    हर्षवर्धन राणे की आने वाली फिल्में

    वहीं करियर की बात करें तो हर्षवर्धन राणे के लिए साल 2025 गोल्डन ईयर साबित हुआ। इस साल की शुरुआत में उनकी फिल्म 'सनम तेरी कसम' दोबारा रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। बाद में 'एक दीवाने की दीवानियत' सुपर हिट साबित हुई। वहीं आने वाले दिनों में अभिनेता के पास 'सिला', 'कुन फया कुन' और 'फोर्स 3' जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।

