Exclusive: 'पाकिस्तान को गाली नहीं दी...' धुरंधर के डोंगा ने पड़ोसियों पर साधा निशाना, बोले- 'फिल्म ने दिखाई असलियत'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाले अभिनेता नवीन कौशिक इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में नवीन ने दैनिक जागरण संग खास बातचीत में पाकिस्तान में उनकी फिल्म धुरंधरं को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उस पर खुलकर बात की है।

पाकिस्तान में धुरंधर की चर्चा पर बोले नवीन ''मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने फिल्म को ऐसे नहीं देखा की फिल्म में भारत-पाकिस्तान हो रहा है। हमारी फिल्म के अंदर हमने किसी पाकिस्तान को गाली नहीं दी किसी मुसलमान को लेकर कुछ नहीं कहा, ना किसी मुसलमान को गाली दी। हमने कोशिश की है कि जो वहां का सिस्टम है वहां के जो करप्ट पॉलीटिशियन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।

वहां की जनता को पता है कि वहां के सिस्टम का, वहां की पॉलिटिक्स का और वहां की इकॉनमी का भट्टा बैठा हुआ है, तो वहां के लोग ये समझ रहे इन आतंकवाद के संगठनों ने और इन राजनेताओं ने हमारे यहां की ये हालत की है, तो वो खुद ये चाहते हैं कि कोई सही शख्स उनके लिए आवाज उठाए और इस पर बात करे, क्योंकि अगर वहां के लोग उन पर सवाल खड़े करेंगे तो वह शायद जिंदा ना बचे या वहां न रह पाए।