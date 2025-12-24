Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Exclusive: 'पाकिस्तान को गाली नहीं दी...' धुरंधर के डोंगा ने पड़ोसियों पर साधा निशाना, बोले- 'फिल्म ने दिखाई असलियत'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:25 PM (IST)

    अभिनेता नवीन कौशिक इस वक्त धुरंधर के डोंगा के तौर पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच दैनिक जागरण संग बातचीत में नवीन ने पाकिस्तानियों द्वारा उनकी फ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाले अभिनेता नवीन कौशिक इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में नवीन ने दैनिक जागरण संग खास बातचीत में पाकिस्तान में उनकी फिल्म धुरंधरं को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उस पर खुलकर बात की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान में धुरंधर की चर्चा पर बोले नवीन

    ''मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने फिल्म को ऐसे नहीं देखा की फिल्म में भारत-पाकिस्तान हो रहा है। हमारी फिल्म के अंदर हमने किसी पाकिस्तान को गाली नहीं दी किसी मुसलमान को लेकर कुछ नहीं कहा, ना किसी मुसलमान को गाली दी। हमने कोशिश की है कि जो वहां का सिस्टम है वहां के जो करप्ट पॉलीटिशियन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।

    dhurandhar (1)

    यह भी पढ़ें- Exclusive: 'फ्री का प्रमोशन...' Dhurandhar के 'डोंगा' का Dhruv Rathee को करारा जवाब, फिल्म को कहा था प्रोपेगेंडा

    जो इसी के हैंडलर्स है, जिन्होंने बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके काफी सबूत हैं। हमने बस उसी को हाईलाइट किया है। वहां की जनता है वो खुद इस चीज को समझ रही है कि हमने फिल्म के जरिए उनको गाली नहीं दी न उन्हें कुछ कहा।

    naveen

    वहां की जनता को पता है कि वहां के सिस्टम का, वहां की पॉलिटिक्स का और वहां की इकॉनमी का भट्टा बैठा हुआ है, तो वहां के लोग ये समझ रहे इन आतंकवाद के संगठनों ने और इन राजनेताओं ने हमारे यहां की ये हालत की है, तो वो खुद ये चाहते हैं कि कोई सही शख्स उनके लिए आवाज उठाए और इस पर बात करे, क्योंकि अगर वहां के लोग उन पर सवाल खड़े करेंगे तो वह शायद जिंदा ना बचे या वहां न रह पाए।

    तो बस उनकी तरफ से हमने कर दिया और बता दिया कि देखिए आपका यह लोग हैं इन्होंने क्या-क्या किया है और यह क्या कर रहे थे अबतक। शायद इसीलिए वहां के लोग हमारी फिल्म को और हमें इतना प्यार दे रहे हैं। वरना किसी को क्या पड़ी है कि पाइरेट करके फिल्म को निकाल रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। फिल्म बैन है, इसके बावजूद भी वह फिल्म को देखना चाह रहे हैं और डाउनलोड करके देख भी रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। शायद उन्होंने फिल्म को समझा है और इसीलिए वह इसे इतना प्यार दे रहे हैं।''

    पाकिस्तान में बैन है धुरंधर

    दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बैन है। इस कारण वहां की जनता इस मूवी का पाइरेटेड वेबसाइट के जरिए देख रही है। 

    यह भी पढ़ें- Fact Check: रणवीर की Dhurandhar में 'डोंगा' बने हैं कॉमेडियन Kunal Kamra, क्या है सच्चाई?