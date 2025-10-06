Emraan Hashmi का 21 साल पुराना कल्ट सॉन्ग निकला कॉपी! 4 विदेशी भाषाओं में पहले हुआ था रिलीज
Emraan Hashmi हिंदी सिनेमा के वह लोकप्रिय अभिनेता हैं जिनकी फिल्मों से ज्यादा उसके गाने चर्चित रहते हैं। आज इसी आधार पर हम आपको इमरान के 21 साल पुराने एक कल्ट सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जो कॉपी निकला है। इसे 4 विदेशी भाषाओं में भी पहले रिलीज किया जा चुका है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ''अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ...'' आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये डायलॉग अभिनेता राघव जुयाल बोलते नजर आते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इमरान हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं।
इसका बड़ा कारण ये है कि उनकी फिल्मों से ज्यादा उसके गाने सुपरहिट रहते हैं। इसी तर्ज पर आज हम आपके लिए इमरान हाशमी के 21 साल पुराने के फेसम सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कॉपी निकल आया है। इसे 4 विदेशी भाषाओं में पहले ही रिलीज किया जा चुका है।
इन देशों में बना इमरान हाशमी का ये गीत
2000 के दशक के बाद अगर किसी फिल्मी सितारे की फिल्मों के गानों ने फैंस के दिलों का सही मायनों में जीता है तो वह कोई और नहीं बल्कि इमरान हाशमी है। साल 2004 में इमरान की फेमस फिल्म मर्डर को रिलीज किया गया था, इस मूवी का कहो ना कहो... (Kaho Na Kaho) सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ और रिलीज के 21 साल बाद आज भी इसे आसानी से सुना जाता है।
फोटो क्रेडिट- यूट्यूब
यह भी पढ़ें- Mahendra Kapoor का ये गीत सुन झट से मान जाएगी रूठी हुई प्रेमिका, सुनील दत्त का रोमांटिक सॉन्ग आज भी सुपरहिट
सिनेप्रेमियों के दिलों को सुकून पहुंचाना वाला इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत का ये गीत 4 अलग देशों के सिनेमा जगत में लोकप्रिय रहा है। सबसे पहले साल 2000 में इजिप्टियन पॉप स्टार अम्र दियाब ने पहली बार 'तमल्ली माक' गाने को गाया था। वही म्यूजिक, वही लय बस भाषा का अंतर।
फोटो क्रेडिट- यूट्यूब
इसके बाद 2001 में रुस में इसी गाने को रिलीज किया गया था, फिर 2003 में पहलवी ईरान और 2004 में मर्डर फिल्म में कहो ना कहो को पेश किया गया। इतना ही नहीं इंडिया के बाद तुर्की में साल 2006 में ये गीत दोहराया गया। भाषाएं और देश बदलते गए, लेकिन अम्र दियाब का ये सॉन्ग समय-समय पर कॉपी होता चला गया।
मर्डर में किसने तैयार किया कहो ना कहो
हालांकि, बॉलीवुड ने इसे कॉपी सॉन्ग नहीं बताया था, लेकिन गहन विश्लेषण और जांच से इसके बारे में साफ पता लगता है। मालूम हो कि मर्डर के कहो न कहो गीत को सिंगर आमिर जमाल ने अपनी आवाज दी थी। जबकि संगीतकार अनु मलिक इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, इतना ही नहीं हिंदी भाषा में सईद कादरी की कलम से इसके बोल निकले थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।