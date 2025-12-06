बहन को दुल्हन के रूप में देखकर इमोशनल हो गए Kartik Aaryan, बोले- तुम हमेशा मेरी छोटी सी...
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की लाडली बहन कृतिका तिवारी की हाल ही में पायलट तेजस्वी कुमार सिंह से शादी हुई है। एक्टर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की।
डॉ कृतिका तिवारी ने अपने पति संग ग्वालियर के ताज उषा किरण पैलेस में सात-फेरे लिए। अब हाल ही में कार्तिक आर्यन ने बहन की शादी की कई और फोटोज शेयर करते हुए एक इमोशनल मैसेज लिया, जिसे देख फैंस के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गई।
बहन को दुल्हन के रूप में देखकर हुए इमोशनल
कार्तिक आर्यन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें पहली फोटो में तेजस्वी पत्नी कृतिका की मांग भर रहे हैं। दूसरी फोटो में कार्तिक जीजा के सामने झुके हुए हैं। तीसरी फोटो में कृतिका अपने दूल्हे को वरमाला पहना रही हैं। वहीं अन्य फोटो में 'भूल भुलैया 2' एक्टर अपनी बहन को देख काफी इमोशनल हो गए हैं।
इन फोटोज को शेयर करते हुए कार्तिक ने कैप्शन में लिखा, "कुछ दिन ऐसे होते हैं, जो आपकी दुनिया को बिल्कुल बदल देते हैं। आज वही दिन था, अपनी किकी को दुल्हन के रूप में देखकर ऐसा लगा कि मैं सालों को पल में बदलते हुए देख रहा हूं"।
तुम हर जगह मेरे पीछे भागती थी
कार्तिक आर्यन ने कैप्शन में आगे लिखा, "किकी मैंने तुम्हें छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। तुम वही हो जो बचपन में मेरे पीछे-पीछे हर जगह भागती रहती थी। उस बच्ची को मैंने खूबसूरत दुल्हन के रूप में बदलते हुए देखा है, जो पूरी खुशी और मजबूती के साथ अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है"।
एक्टर ने आगे लिखा, "आज तुम जो महिला बन गई हो, मुझे उस पर गर्व है। गर्व है उन वैल्यूज पर जो तुम कैरी करती हो। हर लड़ाई, हंसी, सीक्रेट और खुशी के लिए मैं ग्रेटफुल हूं। आज जब तुम वॉक कर रही थी, तो मेरा दिल भी तुम्हारे साथ था। तुम भले ही आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा तुम मेरी छोटी बहन ही रहोगी, हमारे परिवार की धड़कन। भगवान करे इस नए सफर में तुम्हारा हर वो सपना पूरा हो, जो कभी तुमने देखा हो लिटिल वन"।
