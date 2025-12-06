बहन को दुल्हन के रूप में देखकर इमोशनल हो गए Kartik Aaryan, बोले- तुम हमेशा मेरी छोटी सी...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की लाडली बहन कृतिका तिवारी की हाल ही में पायलट तेजस्वी कुमार सिंह से शादी हुई है। एक्टर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। डॉ कृतिका तिवारी ने अपने पति संग ग्वालियर के ताज उषा किरण पैलेस में सात-फेरे लिए। अब हाल ही में कार्तिक आर्यन ने बहन की शादी की कई और फोटोज शेयर करते हुए एक इमोशनल मैसेज लिया, जिसे देख फैंस के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गई।

बहन को दुल्हन के रूप में देखकर हुए इमोशनल कार्तिक आर्यन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें पहली फोटो में तेजस्वी पत्नी कृतिका की मांग भर रहे हैं। दूसरी फोटो में कार्तिक जीजा के सामने झुके हुए हैं। तीसरी फोटो में कृतिका अपने दूल्हे को वरमाला पहना रही हैं। वहीं अन्य फोटो में 'भूल भुलैया 2' एक्टर अपनी बहन को देख काफी इमोशनल हो गए हैं।