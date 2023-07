साउथ सिनेमा के इस सुपरस्टार के साथ पहली पैन इंडिया फिल्म के लिए तैयार Ekta Kapoor, किया मेगा प्रोजेक्ट का एलान

Ekta Kapoor पिछले कई वर्षों से सास बहू सीरियल से दर्शकों का मनोरंजन करती आ रहीं एकता कपूर अब पैन इंडिया फिल्मों की तरफ भी अपना दायरा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स ने अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म की घोषणा की है जिसमें साउथ के बड़े सुपरस्टार का नाम शामिल है। उनके द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के बाद फैंस में फिल्म के लिए उत्साह बढ़ गया है।

File Photo of Ekta Kapoor. Photo Credit: Twitter

Edited By: Karishma Lalwani