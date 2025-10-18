Language
    Diwali 2025: बीवी की वजह से Shaan ने दीवाली मनाना किया शुरू, डिब्बे के नीचे पटाखे रखकर फोड़ते थे सिंगर

    By priyanka singhEdited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    Diwali 2025: लंका विजय के बाद प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीवाली मनाई जाती है। विजयी प्रभु श्रीराम का ढोल-नगाड़ों से स्वागत हुआ होगा, ये मानते हैं गायक शान (Shaan), इसलिए दीवाली उपहार के रूप में उन्हें ट्रम्पेट देना पसंद है, जिससे निकलने वाला संगीत जीत के जश्न और गर्व की अनुभूति से जुड़ा है। उन्होंने अपने दीवाली सेलिब्रेशन के बारे में बात की है। 

    बचपन में ऐसे दीवाली मनाते थे शान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    प्रियंका सिंह, मुंबई। दीवाली पर कई जगहों पर म्यूजिकल शोज होते हैं। गायक शान भी दीवाली शो करते आए हैं। हालांकि इस बार वह खुश हैं कि कोई शो नहीं कर रहे हैं। उनकी दीवाली इस बार परिवार संग मनेगी। हर साल की तरह लक्ष्मी पूजन के बाद वह अपनी ससुराल की पूजा में भी शामिल होते हैं।

    परिवार संग दीवाली मनाने के लिए उत्साहित गायक

    शान कहते हैं कि ऐसा हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस साल मेरे पास दीवाली के शो भी नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हर किसी को एहसास हो रहा है कि त्योहार परिवार के साथ मनाना चाहिए। अच्छी बात है कि लोग इसी बहाने मिल लेते हैं, नहीं तो जिस तरह से तकनीक आगे बढ़ रही है, पता चला कि हमारा आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस वाला अवतार आ जाएगा और वे ही आपस में मिलकर दीवाली मना रहे होंगे।

    शादी के बाद शान ने मनानी शुरू की दीवाली

    आगे शान बताते हैं कि दीवाली पर पूजा-पाठ उन्होंने शादी के बाद शुरू किया था। वह कहते हैं कि मैं बंगाली हूं, मेरे यहां दुर्गा पूजा और काली पूजा होती है। शादी के बाद घर पर लक्ष्मी पूजन शुरू किया, क्योंकि मेरी पत्नी गुजराती और पंजाबी परिवार से हैं। फिर मम्मी भी उनके साथ पूजा-पाठ करने लगीं।

    दीवाली पर शान करते थे शरारत

    बचपन की दीवाली का जिक्र करते हुए शान कहते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर बहुत शरारतें की हैं। डब्बे के नीचे पटाखे लगा देते थे, फिर जब वह फूटता था तो देखकर मजा आता था कि डब्बा कितना ऊपर उड़ रहा है।

    दीवाली पर शान पारंपरिक परिधान पहनते हैं। शान कहते हैं कि अच्छी बात है कि दीवाली के कपड़े अब तक बड़े विदेशी ब्रांड से दूर हैं। नहीं तो यहां लोग ब्रांड को लेकर इतने दीवाने हैं कि उस पर भी पैसे खर्च करने में पीछे नहीं रहेंगे।

    उपहार में ये चीज देना चाहते हैं शान

    शान दीवाली पर उपहार में वाद्य यंत्र ट्रम्पेट देना चाहेंगे। वह कहते हैं कि प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीवाली मनाई जाती है। उसका जश्न मनाने के लिए ढोल-नगाड़े बजे होंगे। ऐसे में मैं दीपावली के उपहार में भी ऐसे वाद्य यंत्र देना चाहूंगा, जैसे ट्रम्पेट से निकला संगीत जीत के जश्न का भाव लाता है।

    होली की तुलना में दीवाली सॉन्ग हैं कम

    संगीत की बात करूं तो होली के मुकाबले दीवाली के गाने हिंदी सिनेमा में कम ही बने हैं। मैंने कुछ साल पहले हैप्पी वाली फीलिंग लेकर आई है दीवाली... गाना यही सोचकर बनाया था कि इस दिन के लिए और गाने आने चाहिए।

