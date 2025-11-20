Shabana Azmi को जमीन पर बैठाकर खाना खिलाता था डायरेक्टर, सेट पर नौकरानी बनकर घूमती थीं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शबाना आजमी हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस में से एक हैं। उनसे जुड़े कई ऐसे रोचक किस्से हैं, जो आए दिन सिनेमा जगत में चर्चा का विषय बनते रहते हैं। आज हम आपको शबाना से संबंधित एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा हाल ही में खुद उन्होंने किया है।

शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने बताया है कि एक हिंदी सिनेमा का एक दिग्गज निर्देशक उन्हें जमीन पर बैठकर खाना खाने को मजबूर करता था। वह ऐसा इसलिए क्यों करता था, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्यों जमीन पर बैठकर खाना खाती थीं शबाना आजमी? अच्छा निर्देशक जानता है कि कलाकारों को उनकी भूमिका में कैसे अच्छी तरह से उतारते हैं और उनकी परफार्मेंस को निखारते हैं। अभिनेत्री शबाना आजमी की मानें तो दिवंगत फिल्मकार श्याम बेनेगल (Shyam Benegal) का इस मामले में अलग, बारीक और प्रभावशाली तरीका था। उनके निर्देशन में ही फिल्म अंकुर 1974 (Ankur) से कदम रखने वाली शबाना इसी फिल्म का एक किस्सा साझा करते हुए बताती हैं-

अब एक समस्या यह आई कि मैं उकडू (दोनों घुटने मोड़कर) नहीं बैठ सकती थी और फिल्म के 60 प्रतिशत हिस्से में मुझे उकडू ही बैठना है। इसलिए श्याम ने मुझसे कहा कि हम लोग यहां टेबल पर बैठकर खाएंगे। आप वहां जमीन पर उकडू बैठिए, आपको वहीं खाना मिलेगा। चार-पांच दिन शूटिंग होने के बाद कुछ कॉलेज के लड़के सेट पर आए, उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि फिल्म की हीरोइन कहां है?

मैंने कहा कि आज उसकी छुट्टी है, वो नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो तो मैंने कहा कि मैं आया (नौकरानी) हूं यहां की। फिर वो लोग वहां से चले गए। श्याम बेनेगल यह सब तिरछी नजरों से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आपने उन बच्चों को यह विश्वास दिला दिया कि आप आया हो। अब आप हमारे साथ आकर बैठकर टेबल पर खाना खा सकती हैं।’