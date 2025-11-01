Shammi Kapoor के गाने आजा आज मैं हूं प्यार तेरा पर डांस करती नजर आई शबाना आजमी, सिर पर गुलदस्ता रखे आईं नजर
दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जोकि साल 2018 का है। वीडियो में शबाना सिर पर फूलदान रखकर नाचती हुई नजर आ रही हैं। इसमें बैकग्राउंड में फिल्म तीसरी मंजिल का गाना बज रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना एक फन लविंग वुमन हैं और उनका सोशल मीडिया अक्सर इसकी झलक दिखाता रहता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जोकि उनकी जिंदादिली की कहानी बयां कर रहा है।
साल 2018 का है वीडियो
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शम्मी कपूर के हिट गाने आजा आज मैं हू प्यार तेरा पर डांस करती नजर आ रही हैं। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि शबाना ने अपने सिर पर फूलों का गुलदस्ता उठा रखा है और डांस करते हुए वो बहुत ही फनी लग रही हैं। इस क्लिप को साल 2018 में रिकॉर्ड किया गया था।
इस दौरान उनके आस-पास मौजूद लोग गाना गाने के साथ-साथ हंसे भी रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए शबाना ने लिखा,'यह वीडियो मेरे फोन पर अचानक आ गया। यह मेरे जन्मदिन 2018 की याद दिलाता है! एक सीरियस कलाकार के रूप में मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई'
कई लोगों ने की शबाना आजमी की तारीफ
वीडियो पर रिएक्ट करते हुए संध्या मृदुल ने लिखा, "अप्पा मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे यह रूप बहुत पहले देखने को मिला था, जब मैं शबाना आज़मी से बहुत डरती थी।" उर्मिला मातोंडकर ने कहा, "उफ्फ़... ये डांसिंग डीवा हैं।" अदिति राव हैदरी ने लाल दिल वाले इमोजी पोस्ट किए।
शबाना आजमी की आने वाली फिल्में
बता दें कि ये गाना फिल्म तीसरी मंजिल का है जिसे आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया था। इस गाने में शम्मी कपूर के साथ आशा पारेख भी थीं। शबाना को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था। अब वह सनी देओल के साथ फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आएंगी। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म का निर्माण आमिर खान की आमिर खान प्रोडक्शंस ने किया है। उनके अलावा प्रीति जिंटा और अली फजल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
कृपया धैर्य रखें।