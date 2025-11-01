Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shammi Kapoor के गाने आजा आज मैं हूं प्यार तेरा पर डांस करती नजर आई शबाना आजमी, सिर पर गुलदस्ता रखे आईं नजर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जोकि साल 2018 का है। वीडियो में शबाना सिर पर फूलदान रखकर नाचती हुई नजर आ रही हैं। इसमें बैकग्राउंड में फिल्म तीसरी मंजिल का गाना बज रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शबाना आजमी ने गुलदस्ता रखकर किया डांस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना एक फन लविंग वुमन हैं और उनका सोशल मीडिया अक्सर इसकी झलक दिखाता रहता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जोकि उनकी जिंदादिली की कहानी बयां कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साल 2018 का है वीडियो 

    उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शम्मी कपूर के हिट गाने आजा आज मैं हू प्यार तेरा पर डांस करती नजर आ रही हैं। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि शबाना ने अपने सिर पर फूलों का गुलदस्ता उठा रखा है और डांस करते हुए वो बहुत ही फनी लग रही हैं। इस क्लिप को साल 2018 में रिकॉर्ड किया गया था।

    यह भी पढ़ें- 'मैं और शबाना फुटपाथ पर सोते', मुस्लिम होने के चलते नहीं मिला घर, पाक एक्ट्रेस के दावे पर Javed Akhtar का जवाब

    इस दौरान उनके आस-पास मौजूद लोग गाना गाने के साथ-साथ हंसे भी रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए शबाना ने लिखा,'यह वीडियो मेरे फोन पर अचानक आ गया। यह मेरे जन्मदिन 2018 की याद दिलाता है! एक सीरियस कलाकार के रूप में मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई'

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Shabana Azmi (@azmishabana18)

    कई लोगों ने की शबाना आजमी की तारीफ

    वीडियो पर रिएक्ट करते हुए संध्या मृदुल ने लिखा, "अप्पा मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे यह रूप बहुत पहले देखने को मिला था, जब मैं शबाना आज़मी से बहुत डरती थी।" उर्मिला मातोंडकर ने कहा, "उफ्फ़... ये डांसिंग डीवा हैं।" अदिति राव हैदरी ने लाल दिल वाले इमोजी पोस्ट किए।

    शबाना आजमी की आने वाली फिल्में

    बता दें कि ये गाना फिल्म तीसरी मंजिल का है जिसे आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया था। इस गाने में शम्मी कपूर के साथ आशा पारेख भी थीं। शबाना को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था। अब वह सनी देओल के साथ फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आएंगी। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म का निर्माण आमिर खान की आमिर खान प्रोडक्शंस ने किया है। उनके अलावा प्रीति जिंटा और अली फजल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

    यह भी पढ़ें- 'अपनी उंगलियों पर नचाएगी...' शबाना आजमी ने न्यू डैड अरबाज खान को बेटी Sipaara के लिए दे डाली वार्निंग