Shammi Kapoor के गाने आजा आज मैं हूं प्यार तेरा पर डांस करती नजर आई शबाना आजमी, सिर पर गुलदस्ता रखे आईं नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना एक फन लविंग वुमन हैं और उनका सोशल मीडिया अक्सर इसकी झलक दिखाता रहता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जोकि उनकी जिंदादिली की कहानी बयां कर रहा है।

साल 2018 का है वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शम्मी कपूर के हिट गाने आजा आज मैं हू प्यार तेरा पर डांस करती नजर आ रही हैं। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि शबाना ने अपने सिर पर फूलों का गुलदस्ता उठा रखा है और डांस करते हुए वो बहुत ही फनी लग रही हैं। इस क्लिप को साल 2018 में रिकॉर्ड किया गया था।