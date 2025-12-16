Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लड़कियां मुझे नचाती...', रंजीत पर चढ़ा Dhurandhar का बुखार, 84 साल के विलेन ने दी Akshaye Khanna को टक्कर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    धुरंधर में अक्षय खन्ना के अरेबिक गाने FA9LA गाने का खुमार फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस गाने के लिरिक्स भले ही उन्हें न समझ आ रहा हो, लेकिन अक्षय खन ...और पढ़ें

    Hero Image

    FA9LA पर 84 साल के रंजीत ने किया धांसू डांस/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह भले ही आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के लीड एक्टर थे, लेकिन इस वक्त हर जगह चर्चा अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की हो रही है। अक्षय खन्ना का स्पाई थ्रिलर फिल्म से FA9LA गाना काफी वायरल हो रहा है, जिस पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच ही बॉलीवुड के खूंखार विलेन 84 साल के रंजीत ने भी अक्षय खन्ना के 'धुरंधर' के इस वायरल गाने पर रील बनाई है, जिसे देखकर फैन उनकी तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। रंजीत के कैप्शन ने तो फैंस का दिल ही जीत लिया है।

    अक्षय खन्ना के गाने पर जमकर थिरके रंजीत

    रंजीत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वह कॉपी टू कॉपी वैसे ही स्टेप्स कर रहे हैं, जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' के वायरल गाने FA9LA में किए हैं, फैंस खूंखार विलेन के स्टाइल और डांस स्टेप से काफी इम्प्रेस भी हो गए हैं।

    यह भी पढ़ें- 'बौजी मूव्स', Akshaye Khanna के डांस के कायल हुए FA9LA रैपर, तारीफ में पढ़े कसीदे

    इस वीडियो को शेयर करते हुए रंजीत ने कैप्शन में लिखा, "लड़कियां मुझे नचाती ही रहती हैं। अब देखो मेरी 6 साल की पोती दिया ने क्रेजी बनाकर अपने जन्मदिन पर डांस कराया और मुझे बहुत मजा आया। आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसे ही करो..हमेशा फिट रहोगे"।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ranjeet (@ranjeetthegoli)

    सोशल मीडिया पर फैंस हुए रंजीत के स्टेप से इम्प्रेस

    84 साल की उम्र में भी रंजीत जिस एनर्जी से डांस कर रहे हैं, वह देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है भाई साहब...आप तो अक्षय खन्ना को टक्कर दे रहे हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "रंजीत भाई आप इससे भी बड़े विलेन थे अपने जमाने में..आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता"।

    फंस

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप मेरे फेवरेट हो सर..जब मैं छोटा था, तो आपसे बहुत नफरत करता था। जब मैं बड़ा हुआ तब ये बात समझ में आई कि आपने अपनी एक्टिंग में इतनी जान डाली थी कि हम आपसे नफरत करें"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "ऐसा कभी-कभी ही देखने को मिलता है"।

    यह भी पढ़ें- अटपटे लिरिक्स...फिर भी गाने सुपरहिट, FA9LA से लेकर कोलावेरी डी तक, किशोर कुमार का गीत भी शामिल