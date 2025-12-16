'लड़कियां मुझे नचाती...', रंजीत पर चढ़ा Dhurandhar का बुखार, 84 साल के विलेन ने दी Akshaye Khanna को टक्कर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह भले ही आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के लीड एक्टर थे, लेकिन इस वक्त हर जगह चर्चा अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की हो रही है। अक्षय खन्ना का स्पाई थ्रिलर फिल्म से FA9LA गाना काफी वायरल हो रहा है, जिस पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी हैं।

इस बीच ही बॉलीवुड के खूंखार विलेन 84 साल के रंजीत ने भी अक्षय खन्ना के 'धुरंधर' के इस वायरल गाने पर रील बनाई है, जिसे देखकर फैन उनकी तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। रंजीत के कैप्शन ने तो फैंस का दिल ही जीत लिया है।

अक्षय खन्ना के गाने पर जमकर थिरके रंजीत रंजीत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वह कॉपी टू कॉपी वैसे ही स्टेप्स कर रहे हैं, जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' के वायरल गाने FA9LA में किए हैं, फैंस खूंखार विलेन के स्टाइल और डांस स्टेप से काफी इम्प्रेस भी हो गए हैं।

View this post on Instagram A post shared by Ranjeet (@ranjeetthegoli) सोशल मीडिया पर फैंस हुए रंजीत के स्टेप से इम्प्रेस 84 साल की उम्र में भी रंजीत जिस एनर्जी से डांस कर रहे हैं, वह देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है भाई साहब...आप तो अक्षय खन्ना को टक्कर दे रहे हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "रंजीत भाई आप इससे भी बड़े विलेन थे अपने जमाने में..आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता"।