'मैं नहीं डरता...'Janhvi Kapoor को टारगेट करने पर ध्रुव राठी का जवाब, बांग्लादेशी हिंदू पर किया था पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी का 'फेक ब्यूटी' पर बनाया एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने सेलेब्स की पलास्टिक सर्जरी पर सवाल उठाए और थंबनेल में अंतर दिखाने के लिए जाह्नवी कपूर की पहले और बाद की तस्वीर का इस्तेमाल किया है।

एक्ट्रेस की ब्यूटी पर किया था कमेंट इसके बाद कई फैंस दावा करने लगे कि ध्रुव राठी जाह्नवी को निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में पोस्ट किया था। अब राठी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ किया है कि क्या उन्होंने अपने वीडियो में जाह्नवी को निशाना बनाया है या नहीं।

ध्रुव राठी ने अपनी सफाई में क्या कहा? पूरे विवाद के बारे में बात करते हुए ध्रुव राठी ने कहा,"तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया है, इस्तेमाल क्यों नहीं करते इसका? मतलब बीजेपी के आईटी सेल वाले जो पोस्ट डालते रहेंगे, तुम उससे अंधाधुन यकीन करते रहोगे। पहली चीज तो जिस दिन जाह्नवी कपूर ने पोस्ट डाली, उसी दिन मैंने आधे घंटे का वीडियो डाल दिया। क्या ये वास्तव में संभव है? उन्होंने आगे कहा, "दूसरा मैंने खुद बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर रील बनाई, तो मैं उस व्यक्ति को लेकर आलोचना क्यों करूंगा? मैं तुम लोगों की तरह नहीं हो सकता, परोक्ष रूप से आलोचना करता हूं। मुझे जो बोलना होता है मैं मुंह पर बोलता हूं। ना मैं तुम्हारे पापा से डरता हूं और ना ही मैं किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से डरता हूं।"