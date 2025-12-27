'मैं नहीं डरता...'Janhvi Kapoor को टारगेट करने पर ध्रुव राठी का जवाब, बांग्लादेशी हिंदू पर किया था पोस्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी का 'फेक ब्यूटी' पर बनाया एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने सेलेब्स की पलास्टिक सर्जरी पर सवाल उठाए और थंबनेल में अंतर दिखाने के लिए जाह्नवी कपूर की पहले और बाद की तस्वीर का इस्तेमाल किया है।
एक्ट्रेस की ब्यूटी पर किया था कमेंट
इसके बाद कई फैंस दावा करने लगे कि ध्रुव राठी जाह्नवी को निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में पोस्ट किया था। अब राठी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ किया है कि क्या उन्होंने अपने वीडियो में जाह्नवी को निशाना बनाया है या नहीं।
वीडियो की शुरुआत में, वह एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं जिस पर कैप्शन लिखा है, "हिंदुओं, जाग जाओ। जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए पोस्ट किया और ध्रुव राठी ने उनकी खूबसूरती पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाया।"
ध्रुव राठी ने अपनी सफाई में क्या कहा?
पूरे विवाद के बारे में बात करते हुए ध्रुव राठी ने कहा,"तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया है, इस्तेमाल क्यों नहीं करते इसका? मतलब बीजेपी के आईटी सेल वाले जो पोस्ट डालते रहेंगे, तुम उससे अंधाधुन यकीन करते रहोगे। पहली चीज तो जिस दिन जाह्नवी कपूर ने पोस्ट डाली, उसी दिन मैंने आधे घंटे का वीडियो डाल दिया। क्या ये वास्तव में संभव है? उन्होंने आगे कहा, "दूसरा मैंने खुद बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर रील बनाई, तो मैं उस व्यक्ति को लेकर आलोचना क्यों करूंगा? मैं तुम लोगों की तरह नहीं हो सकता, परोक्ष रूप से आलोचना करता हूं। मुझे जो बोलना होता है मैं मुंह पर बोलता हूं। ना मैं तुम्हारे पापा से डरता हूं और ना ही मैं किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से डरता हूं।"
क्यों किया था एक्ट्रेस की फोटो का इस्तेमाल?
उन्होंने आगे कहा,"और तीसरी सबसे दिलचस्प चीज ये है कि ये पूरा वीडियो प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर। इस पूरे वीडियो में मैंने जाह्नवी कपूर से कोई सवाल नहीं किया।" थंबनेल में जाह्नवी की तस्वीर क्यों ली इस पर बोलते हुए ध्रुव ने कहा कि बॉलीवुड की जितनी भी मशहूर अभिनेत्रियां सर्जरी करवा चुकी हैं, उनमें से जाह्नवी अकेली ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि, जाह्नवी ने अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई बयान नहीं दिया है।
