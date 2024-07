बर्थडे पर Kubera से आउट हुआ Dhanush का दमदार लुक, रश्मिका मंदाना संग पर्दे पर होगा धमाल

Happy Birthday to the phenomenal @dhanushkraja sir! Here's to more groundbreaking performances and unforgettable moments in #SekharKammulasKubera! ❤️‍🔥

King @iamnagarjuna @iamRashmika @sekharkammula @jimSarbh @Daliptahil @ThisIsDSP @AsianSuniel @SVCLLP @amigoscreation @AdityaMusic pic.twitter.com/2UiPqNbFcg