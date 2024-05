रश्मिका मंदाना अंग्रेजी में क्यों नहीं कर पाती बात? कहा - बोलना तो चाहती हूं मगर...

यह भी पढे़ं: Pushpa 2 Song Out: 'पुष्पा: द रूल' का Angaaron सॉन्ग हुआ रिलीज, शादी के बाद दिखा पुष्पा और श्रीवल्ली का रोमांस

एक्स (ट्विटर) पर एक फैन ने लिखा, 'आप तेलुगु में बात करती रहीं जो हमारे समझ में नहीं आया। आपको नहीं लगता कि अगर आप तेलुगु में बात न करने इंग्लिश में बात करतीं तो आपके फैंस जो नॉर्थ में है वो आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते। इससे न सिर्फ नॉर्थ वाले बल्कि कन्नड़, तमिल और मलयालम जानने वाले भी आपकी बात को समझ पाते।'

Dear #RashmikaMandanna,

Subject - Request to Speak in English.

Today, you looked exceptionally beautiful. We were very happy to see you, but we also enjoy listening to your conversations as much as we enjoy seeing you. However, you continued speaking in Telugu, which we… pic.twitter.com/ZAtFd385j5— Rashmika Delhi Fans (@Rashmikadelhifc) May 27, 2024