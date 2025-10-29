Dara Singh का भतीजा सिनेमा जगत का बड़ा स्टार, 19 सालों से फिल्म लाइन में जमा रखी है धाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रुस्तम-ए-हिंद के तौर पर अभिनेता दारा सिंह (Dara Singh) का आज भी याद किया जाता है। फिल्म एक्टर होने से पहले वह भारत के पेशेवर पहलवान हुआ करते थे। रेसलिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी दारा सिंह का दबदबा कायम रहा। अब दारा सिंह रंधावा का नाम को उनका भतीजा (Dara Singh Nephew) हिंदी सिनेमा में रोशन कर रहा है।

पिछले 19 साल वह बॉलीवुड में एक्टिव है और एक से बढ़कर एक हिट दे चुका है। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दारा सिंह का भतीजा कौन है, जो सिनेमा जगत का लोकप्रिय अभिनेता माना जाता है।

कौन है दारा सिंह का स्टार भतीजा दारा सिंह का परिवार काफी बड़ा है। फिल्म लाइन में उनकी फैमिली के कई सदस्य एक्टिव हैं। उदाहरण के तौर पर बेटे विंदू दारा सिंह का नाम भी लिया जा सकता है। लेकिन विंदू से अधिक लोकप्रियता उनके चचेरे भाई ने हासिल की है, जिनका नाम है शाद रंधावा (Shaad Randhawa) है।