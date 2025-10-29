Dara Singh का भतीजा सिनेमा जगत का बड़ा स्टार, 19 सालों से फिल्म लाइन में जमा रखी है धाक
Dara Singh Nephew: दारा सिंह हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और भारत के मशहूर पहलवान हुआ करते थे। आज के समय में उनका भतीजा फिल्म लाइन में एक्टिव है और अपने अंकल का नाम रोशन कर रहा है। आइए जानते हैं कि दारा सिंह का भतीजा कौन सा एक्टर है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रुस्तम-ए-हिंद के तौर पर अभिनेता दारा सिंह (Dara Singh) का आज भी याद किया जाता है। फिल्म एक्टर होने से पहले वह भारत के पेशेवर पहलवान हुआ करते थे। रेसलिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी दारा सिंह का दबदबा कायम रहा। अब दारा सिंह रंधावा का नाम को उनका भतीजा (Dara Singh Nephew) हिंदी सिनेमा में रोशन कर रहा है।
पिछले 19 साल वह बॉलीवुड में एक्टिव है और एक से बढ़कर एक हिट दे चुका है। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दारा सिंह का भतीजा कौन है, जो सिनेमा जगत का लोकप्रिय अभिनेता माना जाता है।
कौन है दारा सिंह का स्टार भतीजा
दारा सिंह का परिवार काफी बड़ा है। फिल्म लाइन में उनकी फैमिली के कई सदस्य एक्टिव हैं। उदाहरण के तौर पर बेटे विंदू दारा सिंह का नाम भी लिया जा सकता है। लेकिन विंदू से अधिक लोकप्रियता उनके चचेरे भाई ने हासिल की है, जिनका नाम है शाद रंधावा (Shaad Randhawa) है।
यह भी पढ़ें- Mumtaz की बेटी हैं बॉलीवुड के इस हैंडसम हंक की एक्स वाइफ, फिल्मों से रहती हैं कोसों दूर
जी हां, शाद दारा सिंह के भतीजे और उनके छोटे भाई सरदार सिंह रंधावा के बेटे हैं। दारा सिंह की तरह सरदार सिंह भी सिनेमा जगत के फेमस एक्टर और प्रोफेशनल रेसलर रहे थे।
आज के समय में सरदार सिंह रंधावा और मलिका अस्करी का बेटा शाद बॉलीवुड में सपोर्टिंग रोल एक्टर के तौर पर नंबर-1 माना जाता है। 19 सालों से वह साइड रोल में अपना जलवा बिखेर रहा है। इस दौरान शाद ने कई शानदार मूवीज में काम किया है और अपनी खास पहचान बनाई है। शाद की पॉपुलर मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-
वो लम्हे
आवारापन
आशिकी 2
एक विलेन
मरजावां
मलंग
सत्यमेव जयते 2
एक विलेन रिटर्न्स
सैयारा
बता दें कि हाल ही में शाद रंधावा को अभिनेता हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत में देखा गया है। मूवी में सावंत को उनका किरदार फैंस को काफी पसंद आया है।
एक्ट्रेस मुमताज से है ये खास कनेक्शन
सिर्फ दारा सिंह ही नहीं बल्कि शाद रंधावा का वेटरन एक्ट्रेस मुमताज के साथ भी खास कनेक्शन है। मालूम हो कि मुमताज की छोटी बहन मलिका अस्करी ने सरदार सिंह रंधावा से शादी रचाई थी। इस आधार पर शाद मुमताज के भांजे हुए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बतौर स्टार किड शाद काफी सक्सेसफुल रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।