Mumtaz का बहनोई था इस सुपरस्टार का छोटा भाई, हैंडसम हंक के आगे फेल थे धर्मेंद्र

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेसेज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मुमताज का नाम जरूर शामिल होता है। आए दिन सिनेमा जगत में मुमताज के फैमिली मेंबर्स को लेकर खबरों का बाजार गर्म रहता है। इस आधार पर आज हम आपको मुमताज के बहनोई (Mumtaz Brother In Law) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खुद एक मशहूर अभिनेता रहे।



वह बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर के छोटे भाई और हैंडसमनेस के मामले में वह सुपरस्टार धर्मेंद्र पर भी भारी पड़ते थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां किस कलाकार के बारे में बात की जा रही है।

कौन था मुमताज का बहनोई? मुमताज एक बड़े परिवार से नाता रखती हैं। ये कुल 4 बहन-भाई हैं, जिनमें बहन का नाम मलिका अस्करी है। अपनी बड़ी बहन की तरह मलिका ने भी सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वह मनचाहा स्टारडम हासिल करने में नाकाम रहीं। हालांकि, अपने सुपरस्टार पति को लेकर मलिका असकरी का नाम काफी चर्चा में रहा। दरअसल उनके पति का नाम सरदार सिंह रंधावा था (Sardar Singh Randhawa), जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पहलवान दारा सिंह (Dara Singh) के छोटे भाई थे।

मलिका और सरदार सिंह के बीच नजदीकियां फिल्म सेट से शुरू हुई हैं। दोनों ने एक साथ कई मूवीज में काम किया और बाद में इस कपल ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। सरदार सिंह रंधावा का एक बेटा भी है, जिसका नाम शाद रंधावा है और वह हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकारों में शुमार हैं।