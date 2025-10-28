Language
    Mumtaz का बहनोई था इस सुपरस्टार का छोटा भाई, हैंडसम हंक के आगे फेल थे धर्मेंद्र

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    Mumtaz Brother In Law: वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की फैमिली को लेकर सिनेमा जगत में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। इस आधार पर आज हम आपको मुमताज के बेहनोई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 100 से अधिक फिल्में करने वाले अभिनेता का छोटा भाई था। हैंडसमनेस के मामले में वह धर्मेंद्र भी भारी पड़ता था।

    Hero Image

    एक्ट्रेस मुमताज का बेहनोई ये एक्टर (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेसेज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मुमताज का नाम जरूर शामिल होता है। आए दिन सिनेमा जगत में मुमताज के फैमिली मेंबर्स को लेकर खबरों का बाजार गर्म रहता है। इस आधार पर आज हम आपको मुमताज के बहनोई (Mumtaz Brother In Law) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खुद एक मशहूर अभिनेता रहे।

    वह बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर के छोटे भाई और हैंडसमनेस के मामले में वह सुपरस्टार धर्मेंद्र पर भी भारी पड़ते थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां किस कलाकार के बारे में बात की जा रही है।

    कौन था मुमताज का बहनोई?

    मुमताज एक बड़े परिवार से नाता रखती हैं। ये कुल 4 बहन-भाई हैं, जिनमें बहन का नाम मलिका अस्करी है। अपनी बड़ी बहन की तरह मलिका ने भी सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वह मनचाहा स्टारडम हासिल करने में नाकाम रहीं। हालांकि, अपने सुपरस्टार पति को लेकर मलिका असकरी का नाम काफी चर्चा में रहा। दरअसल उनके पति का नाम सरदार सिंह रंधावा था (Sardar Singh Randhawa), जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पहलवान दारा सिंह (Dara Singh) के छोटे भाई थे।

    mumtaz brother in law

    अपने बड़े भाई की तरह सरदार फौलादी शरीरी और मजबूत कद-काठी वाले थे और हैंडसमनेस के मामले में वह धर्मेंद्र को भी कड़ी टक्कर देते थे। इसका अंदाजा आप उनकी तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। लंबे समय तक सरदार सिंह रंधावा ने फिल्म लाइन में काम किया, लेकिन उनको वह शोहरत हासिल नहीं हो पाई, जिसका उन्होंने सपना देखा था।

    darasinghbrother(1)

    मलिका और सरदार सिंह के बीच नजदीकियां फिल्म सेट से शुरू हुई हैं। दोनों ने एक साथ कई मूवीज में काम किया और बाद में इस कपल ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। सरदार सिंह रंधावा का एक बेटा भी है, जिसका नाम शाद रंधावा है और वह हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकारों में शुमार हैं। 

    सरदार सिंह रंधावा की फिल्में-

    एक पेशेवर पहलवान होने के साथ-साथ सरदार सिंह रंधावा ने एक्टिंग में भी लंबे समय तक काम किया। 15 साल के एक्टिंग करियर में उन्होंने कई पॉपुलर मूवीज में काम किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं-

    • आवारा अब्दुल्ला (डेब्यू मूवी)

    • टार्जन द किंग कॉन्ग

    • फौलाद

    • दिलबर

    • शंकर खान

    • आदमी और इंसान

    • जॉनी मेरा नाम

    • अंदाज

    • बजरंगी बली 

    • भक्ति में शक्ति (आखिरी फिल्म)

    बता दें कि 1978 में आई फिल्म भक्ति में शक्ति सरदार सिंह रंधावा के करियर की आखिरी फिल्म थी। 21 अक्टूबर 2013 को 80 साल की उम्र में सरदार सिंह का निधन हो गया था। 

