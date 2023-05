नकाब पहनकर खाना खाने पर 'दंगल' गर्ल Zaira Wasim का आया रिएक्शन, बोली- इससे डील करना सीखिए

नई दिल्ली, जेएनएन। Zaira Wasim Post: 'दंगल' गर्ल जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने सालों पहले फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। 30 जून साल 2019 को जायरा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर सभी को हैरान कर दिया था। इसके बाद से अदाकारा ने अपने इंस्टा पर कोई पोस्ट साझा नहीं किया है। अब एक बार भी जायरा चर्चा में आ गई है।

दरअसल, ट्विटर पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमे एक मुस्लिम लड़की नकाब पहले खाना खाती नजर आ रही है। अब इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल-जवाब खड़े हो रहे है। इस फोटो को शेयर करने वाले ने सवाल किया है कि क्या ये एक ह्यूमन बीइंग की चॉइस है? जिसके बाद जायरा वसीम ने इसका जवाब दिया है।

Just attended a wedding. Ate exactly like this. Purely my choice. Even when everyone around me kept nagging me that I take the niqab off. I didn’t.

We don’t do it for you. Deal with it. https://t.co/Gu9AXQka8v