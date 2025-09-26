Chunky Panday को टॉयलेट में मिली थी पहली फिल्म, प्रोड्यूसर से खुलवाया था नाड़ा; किस्सा जान छूट जाएगी हंसी

हिंदी सिनेमा के उम्दा अभिनेता चंकी पांडे (Chunky Panday) ने सपोर्टिंग किरदार निभाकर भी दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। वह पिछले तीन दशक से सिनेमा में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों को कायल कर रहे हैं। मगर क्या आपको पता है कि उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसे मिली थी? यह किस्सा जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में किस्मत कब और कैसे करवट ले ले, कोई नहीं जानता। कई बार तो ऐसे किस्से सामने आते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है 90 के दशक के मशहूर अभिनेता चंकी पांडे (Chunky Panday) का।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज भले ही चंकी पांडे को आखीरी पास्ता के रूप में एक नई पहचान मिली हो, लेकिन एक समय था जब उनके पास कोई काम नहीं था और जब उन्हें पहली फिल्म मिली तो वह ऐसा पल बन गया जिसे वह क्या, चंकी के फैंस भी कभी नहीं भुला पाएंगे।

टॉयलेट में पहली बार प्रोड्यूसर से मिले थे चंकी चंकी पांडे ने खुद एक इंटरव्यू में अपनी पहली फिल्म पाने के पीछे एक किस्सा सुनाया था जिसके बारे में जानकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हुआ यूं कि चंकी एक बार एक फाइव स्टार होटल में वेडिंग पार्टी में गए थे। उन्होंने चुड़ीदार पायजामा पहना था जिसका नाड़ा तो बांध लिया लेकिन खुल नहीं पा रहा था।

Photo Credit - Instagram साइरस ब्रोचा के साथ बातचीत में चंकी पांडे ने वो किस्सा बताया कि कैसे हर कोई उनका मजाक बना रहा था लेकिन सिर्फ एक मदद करने के लिए आया और उसी ने उन्हें इंडस्ट्री में भी चमका दिया। बकौल अभिनेता, "मेरी एक दिक्कत है, मैं बांध सकता हूं लेकिन खोल नहीं पाता। मैंने थोड़ी ज्यादा बीयर पी ली थी। मैंने खुद को रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम गया और मैं अपना नाड़ा खोल नहीं पा रहा था। मैं चिल्ला रहा था कि कोई मुझे हेल्प करो। उन्हें लगा कि मैं बहुत फनी हूं।"