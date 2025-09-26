Chunky Panday को टॉयलेट में मिली थी पहली फिल्म, प्रोड्यूसर से खुलवाया था नाड़ा; किस्सा जान छूट जाएगी हंसी
हिंदी सिनेमा के उम्दा अभिनेता चंकी पांडे (Chunky Panday) ने सपोर्टिंग किरदार निभाकर भी दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। वह पिछले तीन दशक से सिनेमा में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों को कायल कर रहे हैं। मगर क्या आपको पता है कि उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसे मिली थी? यह किस्सा जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में किस्मत कब और कैसे करवट ले ले, कोई नहीं जानता। कई बार तो ऐसे किस्से सामने आते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है 90 के दशक के मशहूर अभिनेता चंकी पांडे (Chunky Panday) का।
आज भले ही चंकी पांडे को आखीरी पास्ता के रूप में एक नई पहचान मिली हो, लेकिन एक समय था जब उनके पास कोई काम नहीं था और जब उन्हें पहली फिल्म मिली तो वह ऐसा पल बन गया जिसे वह क्या, चंकी के फैंस भी कभी नहीं भुला पाएंगे।
टॉयलेट में पहली बार प्रोड्यूसर से मिले थे चंकी
चंकी पांडे ने खुद एक इंटरव्यू में अपनी पहली फिल्म पाने के पीछे एक किस्सा सुनाया था जिसके बारे में जानकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हुआ यूं कि चंकी एक बार एक फाइव स्टार होटल में वेडिंग पार्टी में गए थे। उन्होंने चुड़ीदार पायजामा पहना था जिसका नाड़ा तो बांध लिया लेकिन खुल नहीं पा रहा था।
Photo Credit - Instagram
साइरस ब्रोचा के साथ बातचीत में चंकी पांडे ने वो किस्सा बताया कि कैसे हर कोई उनका मजाक बना रहा था लेकिन सिर्फ एक मदद करने के लिए आया और उसी ने उन्हें इंडस्ट्री में भी चमका दिया। बकौल अभिनेता, "मेरी एक दिक्कत है, मैं बांध सकता हूं लेकिन खोल नहीं पाता। मैंने थोड़ी ज्यादा बीयर पी ली थी। मैंने खुद को रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम गया और मैं अपना नाड़ा खोल नहीं पा रहा था। मैं चिल्ला रहा था कि कोई मुझे हेल्प करो। उन्हें लगा कि मैं बहुत फनी हूं।"
बाथरूम में बेहोश हो गए थे चंकी पांडे
चंकी पांडे ने रिवील किया कि उस वक्त सिर्फ एक शख्स मदद करने के लिए आए और वह थे उस वक्त के दिग्गत निर्माता पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani)। उन्होंने आगे बताया, "क्या आप भरोसा कर सकते हैं? हम बात कर रहे थे और उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था। हम बातचीत कर रहे है। उन्होंने मुझसे पूछा, 'आप क्या करते हैं?' मैंने कहा, 'मैं मॉडल हूं और फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रहा हूं। सर आप क्या करते हैं?' उन्होंने कहा, 'मैंने अभी-अभी गोविंदा के साथ इल्जाम मूवी बहनाई है।' मैं बेहोश हो गया था। मैंने कहा, 'आप पहलाज निहलानी हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई।' बिना हाथ धुले ही मैं उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था।"
Photo Credit - Instagram
चंकी पांडे ने आगे बताया था कि एक बार और वह पहलाज निहलानी से एक पार्टी में मिले थे और दोनों इसी इंसिडेंट के बारे में बात करके हंसने लगे थे। इसके बाद पहलाज ने उन्हें आग ही आग में कास्ट किया जिसका निर्देशन खुद पहलाज ने किया था।
