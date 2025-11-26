Celina Jaitly की दर्द भरी दास्तां, याचिका में पति पर रोंगटे खड़े करने वाले आरोप, कहा- डिलीवरी के तीन हफ्ते बाद...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जानसीन फिल्म से फैंस के दिलों में फैंस खास जगह बनाने वालीं अभिनेत्री सेलिना जेटली को भला कौन नहीं जानता। मौजूदा समय में सेलिना का नाम अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बना हुआ है। एक्ट्रेस ने अपने विदेशी पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक के साथ 50 करोड़ के मुआवजे की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा कोर्ट में दायर याचिका में सेलिना जेटली ने पति की क्रूरता का सच उजागर किया है, जिसे जानकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस पिटीशन में सेलिना ने क्या-क्या कहा है। सेलिना जेटली ने बताया सच ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग पर मारपीट और रंगभेद जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद सेलिना जेटली का नाम सुर्खियों में आ गया है। स्क्रीन की रिपोर्ट के अनुसार करंजवाला एंड कंपनी द्वारा कोर्ट में सेलिना की तरफ याचिका को मुंबई कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं।

सेलिना ने शिकायत में कहा है- ''मेरे बच्चे के जन्म के तीन हफ्ते बाद सबसे बुरा अनुभव झेलने को मिला। डिलीवरी के टांके भी अच्छे से भरे नहीं थे और मुझे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। मैंने उससे (पीटर हाग) कहा कि वह अपनी पैटरनिटी लीव को थोड़ा और बढ़ा ले, ताकि वह बच्चे को संंभालने में मेरी मदद कर सके। ये सुनकर वह गुस्से में आ गया और मुझे कम दिमाग वाली बोलने लगा। उसने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाला, तब पड़ोसियों ने आकर मुझे संभाला।''