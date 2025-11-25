Celina Jaitly ने विदेशी पति पर लगाए घरेलू हिंसा के आरोप, तलाक के साथ मांगे 50 करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने मुंबई कोर्ट में अपने पति,ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर और होटल के मालिक पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल किया है। पीटर हाग पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और हेरफेर का आरोप लगाने वाली शिकायत को वेरिफिकेशन के लिए अंधेरी में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) एससी ताड्ये की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बाद में हाग को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेलिना ने लगाए ये गंभीर आरोप 47 साल की एक्टर ने दावा किया कि उनके पति ने उन्हें गंभीर इमोशनल, फिजिकल, सेक्शुअल और वर्बल अब्यूज सहा है, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। याचिका में कहा गया, "रेस्पोंडेंट (हाग) एक नार्सिसिस्टिक, सेल्फ-एब्जॉर्ब्ड इंसान है। उसे गुस्सैल स्वभाव और शराब पीने की आदत है, जिससे एप्लीकेंट (जेटली) को लगातार स्ट्रेस होता रहा है।"

यह भी पढ़ें- UAE में क्यों नजरबंद हैं Celina Jaitly के भाई? कहा- 'मैं इस वक्त एक सोल्जर की बहन हूं' 15 साल बाद ले रहीं तलाक सेलिना और पीटर हाग की शादी 2011 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। मार्च 2012 में यह कपल जुड़वां बेटों के माता-पिता बने। 2017 में, सेलिना ने फिर से जुड़वां बेटों को जन्म दिया जिनमें से एक की हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन के कारण दुखद मौत हो गई। नो एंट्री, अपना सपना मनी मनी, मनी है तो हनी है, गोलमाल रिटर्न्स और थैंक यू जैसी फिल्मों में अपने रोल के लिए जानी जाने वाली सेलिना हाल ही में अपने परिवार से जुड़ी कानूनी कार्रवाई को लेकर खबरों में रही हैं। अर्जी में आगे कहा गया है कि हाग ने इस साल अगस्त में ऑस्ट्रिया की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। जेटली ने मांग की है कि उनके अलग रह रहे पति को 50 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर और 10 लाख रुपये हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर देने का निर्देश दिया जाए।