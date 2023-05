नई दिल्ली, जेएनएन। Anushka Sharma Cannes Debut: हमेशा की तरह इस बार भी साल का सबसे बड़ा फिल्मी इवेंट कान फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। यह एक ऐसा इवेंट होता है, जिस पर दुनियाभर के लोगों की निगाहें टिकी होती हैं।

इस फेस्टिवल में फिल्मों के साथ-साथ हसीनाओं का भी रेड कारपेट पर जलवा देखने को मिलता है। हाल ही में फैशन इवेंट मेल गाला का आयोजन हुआ था। वहीं अब 76वां कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। इस बार बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस का नाम शामिल होने वाला है। इस साल कान्स के रेड कारपेट पर अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगी।

अनुष्का शर्मा कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने जा रही हैं। खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस इस इवेंट में उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी, जिसमें सिनेमा की दुनिया में महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस इवेंट में एक्ट्रेस के साथ हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस केट विंसलेट होगी।

A pleasure meeting @imVkohli and @AnushkaSharma!

I wished Virat & #TeamIndia all the best for the upcoming tournaments, and discussed Anushka's trip to #CannesFilmFestival.🏏 🎞️ pic.twitter.com/ex5zfzo1oZ