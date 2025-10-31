Language
    जब सरेआम बॉलीवुड खलनायक को लड़की ने फेंक कर मारा चप्पल, वजह जान हर कोई रह गया था हैरान!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    हिंदी सिनेमा के एक खलनायक अपने किरदारों में इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी बुरा समझने लगे थे। हीरो-हीरोइन की जिंदगी नरक बनाने के लिए इस खलनायक को असल जिंदगी में दर्शकों से नफरत मिलती थी। एक बार तो उन पर चप्पल भी फेंका गया।   

    खलनायक को महिला ने मारा था चप्पल। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो स्क्रीन्स पर अपने अभिनय का इतना गहर असर छोड़ते हैं कि दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी वही समझने लगते हैं। सिनेमा जगत का एक कलाकार भी ऐसा ही था। खलनायक के किरदार में वह इस कदर जान फूंक देते थे कि रियल लाइफ में भी दर्शक उनसे नफरत करने लगे थे। लड़कियां तो उन्हें चप्पल मारती थीं।

    इस अभिनेता ने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और देव आनंद जैसे सितारों के साथ काम किया और छोटे से किरदार में ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया। कुछ कलाकार अपनी बेहतरीन अदाकारी से हीरो पर भी भारी पड़ते हैं और यह भी कुछ ऐसा ही थे।

    26 रुपये लेकर घर से भागे थे एक्टर

    हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज अभिनेता जीवन (Actor Jeevan) थे। अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले जीवन मात्र 26 रुपये जेब में रखकर मुंबई भागकर एक्टर बनने थे। पहले उन्होंने गुजारा करने के लिए छोटे-मोटे काम किए और फिर फैशनेबल इंडिया से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया।

    200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले जीवन ने अपने करियर में 61 बार नारद मुनी का किरदार निभाया था और एक दौर में वह नारद मुनी के रूप में ही जाने जाते थे। मगर जब खलनायिकी में आए तो लोगों के जहन में जीवन का यही किरदार बस गया।

    Jeevan

    खलनायिकी में जान फूंक देते थे जीवन

    अमर अकबर एंथनी, जॉनी मेरा नाम, नया दौर, कोहिनूर, आंखें, मेला और नागिन जैसी फिल्मों में जीवन ने खलनायक के किरदार में जान फूंक दी थी। स्क्रीन्स पर उनका किरदार इतना रियल लगता था कि दर्शकों को वह असल में खलनायक लगने लगे थे।

    जीवन को पड़ी थी चप्पल

    बात 1974 के आसपास की है, जब जीवन एक इवेंट के लिए मुंबई के बाहर गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजेश खन्ना स्टारर 'रोटी' में लाला जी का किरदार निभाने वाले जीवन जब ट्रेन से उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उसी भीड़ में मौजूद एक महिला ने उन्हें चप्पल फेंक कर मारा। जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उस महिला ने कहा कि वह घटिया इंसान हैं और उन्होंने कई लोगों की हत्या की है। इस बात से हर कोई हैरान रह गया था। उस वक्त अभिनेता इसी तरह की खलनायिकी बड़े पर्दे पर दिखाते थे।

