बॉलीवुड के देसी सुपरमैन! महाभारत के 'दुर्योधन' से 'दुखियारी मां' तक... बड़े पर्दे पर सुपरहीरो बनकर छाए ये सितारे
भारतीय ऑडियंस के बीच सुपरमैन का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। यूं तो सुपरमैन का निर्माण हॉलीवुड ने किया लेकिन भारतीय सिनेमा ने भी कई सुपरमैन दिए हैं। 65 साल पहले बॉलीवुड में पहली सुपरमैन फिल्म बनी थी और अब तक कितने कलाकारों ने यह किरदार पर्दे पर उतारा है जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा ने हमेशा से हॉलीवुड की फिल्मों और किरदारों से प्रेरणा ली है। यूं तो डीसी की सुपरमैन को भारत में खूब पसंद किया जाता है, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स भी इस किरदार को बखूबी बड़े पर्दे पर उतार चुके हैं।
जी हां, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में भी सुपरमैन आया और आते ही इसने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। कभी सुपरमैन बनकर स्टार्स ने डांस किया तो कभी दुखियारी मां ने सुपरहीरो का कॉस्ट्यूम पहन गलत लोगों को सबक सिखाया। इस आर्टिकल में हम आपको बॉलीवुड के सुपरमैन के बारे में बताते हैं।
बॉलीवुड की पहली और आखिरी सुपरमैन
हॉलीवुड में पहली सुपरमैन मूवी साल 1948 में आई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में सबसे पहला सुपरमैन कौन बना था? आपको लग रहा होगा कि कोई हीरो सुपरमैन बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। सिनेमा में दुखियारी मां का किरदार निभाकर मशहूर हुईं निरूपा रॉय वो पहली और आखिरी फीमेल सुपरमैन थीं जिन्होंने 1960 में रिलीज हुई फिल्म सुपरमैन में सुपरहीरो का किरदार निभाया था।
रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन
निरुपा रॉय स्टारर सुपरमैन के तुरंत बाद मनमोहन सबीर फिर से सुपरमैन लेकर आए जिसमें कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक्टर पी जयराज सुपरमैन बने थे। हालांकि, निरूपा रॉय वाली सुपरमैन के मेकर्स ने एक नोटिस जारी कर ऐलान किया था कि सुपरमैन नाम का कॉपीराइट सिर्फ उनके पास है। इसलिए बाद में फिल्म का नाम बदल दिया गया।
महाभारत के दुर्योधन बने थे सुपरहीरो
1987 में एक और सुपरमैन मूवी बनी जिसमें महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभा चुके पुनीत इस्सर सुपरमैन की भूमिका में दिखाई दिए थे।
बॉलीवुड गानों पर थिरके सुपरमैन
यह तो थी सुपरमैन मूवीज में सुपरमैन बने कलाकारों की लिस्ट... मगर कुछ फिल्मों में बड़े कलाकार सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। फिल्म तीसरी आंख में धर्मेंद्र सुपरमैन बने थे और सुपरमैन के गाने पर डांस भी किया था।
वहीं, 1988 में आई फैमिली एक्शन ड्रामा दरिया दिल में गोविंदा ने सुपरमैन गाने में सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहना था, वहीं किमी कतकर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में दिखी थीं।
