बॉलीवुड के देसी सुपरमैन! महाभारत के 'दुर्योधन' से 'दुखियारी मां' तक... बड़े पर्दे पर सुपरहीरो बनकर छाए ये सितारे

भारतीय ऑडियंस के बीच सुपरमैन का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। यूं तो सुपरमैन का निर्माण हॉलीवुड ने किया लेकिन भारतीय सिनेमा ने भी कई सुपरमैन दिए हैं। 65 साल पहले बॉलीवुड में पहली सुपरमैन फिल्म बनी थी और अब तक कितने कलाकारों ने यह किरदार पर्दे पर उतारा है जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा ने हमेशा से हॉलीवुड की फिल्मों और किरदारों से प्रेरणा ली है। यूं तो डीसी की सुपरमैन को भारत में खूब पसंद किया जाता है, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स भी इस किरदार को बखूबी बड़े पर्दे पर उतार चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में भी सुपरमैन आया और आते ही इसने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। कभी सुपरमैन बनकर स्टार्स ने डांस किया तो कभी दुखियारी मां ने सुपरहीरो का कॉस्ट्यूम पहन गलत लोगों को सबक सिखाया। इस आर्टिकल में हम आपको बॉलीवुड के सुपरमैन के बारे में बताते हैं।

बॉलीवुड की पहली और आखिरी सुपरमैन हॉलीवुड में पहली सुपरमैन मूवी साल 1948 में आई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में सबसे पहला सुपरमैन कौन बना था? आपको लग रहा होगा कि कोई हीरो सुपरमैन बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। सिनेमा में दुखियारी मां का किरदार निभाकर मशहूर हुईं निरूपा रॉय वो पहली और आखिरी फीमेल सुपरमैन थीं जिन्होंने 1960 में रिलीज हुई फिल्म सुपरमैन में सुपरहीरो का किरदार निभाया था।