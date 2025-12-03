भतीजे के गले लग फूट-फूटकर रोए बॉबी देओल, पिता धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन पर हुए भावुक
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को करीब 10 दिनों का समय बीत गया है। हरिद्वार में एक्टर की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए उनका परिवार पहुंचा है और इस ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिता का खोने का दर्द क्या होता है वह फिलहाल कोई अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) से पूछे। बीते 24 नवंबर को बॉबी के पापा और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हुआ है और अब 10 दिनों के बाद उनका परिवार हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन करने पहुंचा है।
इस मौके का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी देओल अपने भतीजे करण देओल के गले लगकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए एक नजर एक्टर के इस वीडियो पर डालते हैं-
अस्थि विसर्जन करते हुए भावुक हुए बॉबी देओल
मंगलवार को देओल परिवार उत्तराखंड की पावन धरती हरिद्वार पहुंची। इस दौरान सनी देओल और बॉबी देओल समेत उनके बेटे भी शामिल रहे। वीआईपी घाट पर धर्मेंद्र के अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया गया। इस मौके का एक लेटेस्ट वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर सामने आया है, जिसमें बॉबी अपने भतीजे करण देओल और परिवार के अन्य सदस्यों के गले लगकर रोते हुए नजर आए।
धर्मेंद्र की अस्थियों को गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे सनी देओल#Dharmendra #SunnyDeol #Haridwar #AsthiVisarjan #BollywoodLegend #DeolFamily #IndianCinema #RIPDharmendra #ViralVideo #ViralControversy pic.twitter.com/4WjV3EnoD8— Viral Controversy (@ViralControVC) December 3, 2025
यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र का चल रहा था अस्थि विसर्जन, चुपके से रिकॉर्ड कर रहे पैप्स से Sunny Deol ने छीना कैमरा
अपने पिता धर्मेंद्र के इस दुनिया से जाने के बाद बॉबी देओल काफी दुखी हैं, जिसकी गवाही एनिमल एक्टर का ये भावुक करने वाला वीडियो दे रहा है। इसके अलावा सोशल धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन के बाद एक हैरान करने वाला नजारा भी देखने को मिला, जब उनके बेटे और सुपरस्टार सनी देओल पैपराजी से भिड़ते हुए नजर आए।
सनी ने चुपके से वीडियो बनाने वाले पैप्स का कैमरा छीन लिया और उसे जमकर खरी खोटी सुनाईं। इससे पहले जब धर्मेंद्र बीमार थे, तो उनके बाहर मौजूद पैपराजी पर भी सनी का गुस्सा निकला था। बता दें कि 12 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर आग की तरह फैली थी। ऐसे में सनी के गुस्से का कारण हो सकता है कि यही वजह हो।
इस मूवी में दिखेंगे बॉबी देओल
बतौर विलेन बॉबी देओल ने हिंदी सिनेमा में जोरदार कमबैक किया है। गौर किया जाए उनकी आने वाली फिल्म की तरफ तो उसका नाम अल्फा है, जिसका निर्माण यशराज बैनर तले हुए है। ये एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ जैसी अदाकाराएं भी लीड रोल में दिखाई देंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।