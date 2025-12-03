भतीजे के गले लग फूट-फूटकर रोए बॉबी देओल, पिता धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन पर हुए भावुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिता का खोने का दर्द क्या होता है वह फिलहाल कोई अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) से पूछे। बीते 24 नवंबर को बॉबी के पापा और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हुआ है और अब 10 दिनों के बाद उनका परिवार हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन करने पहुंचा है।

इस मौके का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी देओल अपने भतीजे करण देओल के गले लगकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए एक नजर एक्टर के इस वीडियो पर डालते हैं- अस्थि विसर्जन करते हुए भावुक हुए बॉबी देओल मंगलवार को देओल परिवार उत्तराखंड की पावन धरती हरिद्वार पहुंची। इस दौरान सनी देओल और बॉबी देओल समेत उनके बेटे भी शामिल रहे। वीआईपी घाट पर धर्मेंद्र के अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया गया। इस मौके का एक लेटेस्ट वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर सामने आया है, जिसमें बॉबी अपने भतीजे करण देओल और परिवार के अन्य सदस्यों के गले लगकर रोते हुए नजर आए।

सनी ने चुपके से वीडियो बनाने वाले पैप्स का कैमरा छीन लिया और उसे जमकर खरी खोटी सुनाईं। इससे पहले जब धर्मेंद्र बीमार थे, तो उनके बाहर मौजूद पैपराजी पर भी सनी का गुस्सा निकला था। बता दें कि 12 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर आग की तरह फैली थी। ऐसे में सनी के गुस्से का कारण हो सकता है कि यही वजह हो।