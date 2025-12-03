Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार में अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, सनी और बॉबी देओल संग मौजूद रहा परिवार

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां बुधवार को हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित की गईं। सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। सनी देओल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। File

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हिंदी फ़िल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का बुधवार करीब 11:00 बजे हरिद्वार में गंगा में वैदिक रीति-विधानों के अनुसार विसर्जन किया गया। इस अवसर पर परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

    अभिनेता सनी देओल तथा बॉबी देओल अपने परिवारजनों के साथ पूरे समय मौजूद रहे, जबकि अस्थि-विसर्जन की मुख्य प्रक्रिया सनी देओल के पुत्र करण देओल द्वारा संपन्न की गई। परिवार बुधवार सुबह करीब 11:00 बजे हरिद्वार के श्रवण नाथ नगर क्षेत्र स्थित पीलीभीत हाउस के घाट पर पहुंचा, पंडितों की उपस्थिति में धार्मिक संस्कारों के अनुरूप अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विसर्जन के उपरांत परिवार सीधे होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। गौरतलब है कि अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

    यह भी पढ़ें- सनी-बॉबी को वसीयत में नहीं हिस्सा! धर्मेंद्र ने परिवार के इस सदस्य के नाम कर दी थी पुश्तैनी संपत्ति

    यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र के निधन के बाद भी अमर है ये रोमांटिक गीत, Kishore Kumar ने दी थी आवाज