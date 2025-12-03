हरिद्वार में अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, सनी और बॉबी देओल संग मौजूद रहा परिवार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हिंदी फ़िल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का बुधवार करीब 11:00 बजे हरिद्वार में गंगा में वैदिक रीति-विधानों के अनुसार विसर्जन किया गया। इस अवसर पर परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

अभिनेता सनी देओल तथा बॉबी देओल अपने परिवारजनों के साथ पूरे समय मौजूद रहे, जबकि अस्थि-विसर्जन की मुख्य प्रक्रिया सनी देओल के पुत्र करण देओल द्वारा संपन्न की गई। परिवार बुधवार सुबह करीब 11:00 बजे हरिद्वार के श्रवण नाथ नगर क्षेत्र स्थित पीलीभीत हाउस के घाट पर पहुंचा, पंडितों की उपस्थिति में धार्मिक संस्कारों के अनुरूप अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की गईं।