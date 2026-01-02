Language
    Bismil Ki Mehfil India Tour 2025: बिस्मिल टूर का दिल्ली में हुआ अंत, सूफी संगीत में जमकर झूमे लोग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:19 PM (IST)

    बिस्मिल की महफिल इंडिया टूर 2025 का भव्य समापन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर सूफी गायक बिस्मिल का बहुप्रतीक्षित ‘बिस्मिल की महफिल इंडिया टूर 2025' सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसकी शुरुआत पुणे से हुई थी और दिल्ली में इसका समापन हुआ। इस राष्ट्रव्यापी संगीत यात्रा ने देशभर में दर्शकों की अभूतपूर्व भागीदारी और भावनात्मक जुड़ाव दर्ज किया, जिससे यह टूर भारत के सबसे प्रभावशाली और सफल सूफी संगीत अभियानों में शामिल हो गया है।

    इन शहरों में हुआ आयोजन

    इस टूर की औपचारिक घोषणा बिस्मिल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम मंच के माध्यम से की थी, जबकि इसका प्रस्तुतीकरण और आयोजन योर्ज इवेंटफुली द्वारा किया गया। पुणे से आगे बढ़ते हुए यह सूफियाना महफिल नासिक, बरेली, सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंची। हर शहर में भारी संख्या में उमड़े दर्शकों ने इन संगीतमय संध्याओं को विशेष बना दिया।

    दर्शक हुए मंत्रमुग्ध

    हर पड़ाव पर ‘बिस्मिल की महफ़िल’ एक पारंपरिक कॉन्सर्ट से कहीं आगे निकलते हुए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव के रूप में उभरी, जहां सूफ़ी शायरी, भक्ति और संगीत ने एक साथ मिलकर श्रोताओं के दिलों को भी छुआ। शास्त्रीय सूफी कलाम के साथ आधुनिक संगीत संयोजन और बिस्मिल की सहज, आत्मीय प्रस्तुति ने हर शहर में दर्शकों को गहराई से जोड़े रखा।

    दिल्ली में हुआ समापन

    दिल्ली में आयोजित अंतिम महफिल इस पूरे सफ़र का सबसे प्रभावशाली पड़ाव साबित हुई। हजारों संगीत प्रेमियों की मौजूदगी में यह आयोजन न केवल रिकॉर्ड तोड़ रहा, बल्कि इसे देश की सबसे उल्लेखनीय सूफी प्रस्तुतियों में भी स्थान मिला। भावनाओं से भरे माहौल, तालियों की गूंज और दुआओं से सजी इस शाम ने पूरे टूर को एक ऐतिहासिक पहचान दी।

