Bismil Ki Mehfil India Tour 2025: बिस्मिल टूर का दिल्ली में हुआ अंत, सूफी संगीत में जमकर झूमे लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर सूफी गायक बिस्मिल का बहुप्रतीक्षित ‘बिस्मिल की महफिल इंडिया टूर 2025' सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसकी शुरुआत पुणे से हुई थी और दिल्ली में इसका समापन हुआ। इस राष्ट्रव्यापी संगीत यात्रा ने देशभर में दर्शकों की अभूतपूर्व भागीदारी और भावनात्मक जुड़ाव दर्ज किया, जिससे यह टूर भारत के सबसे प्रभावशाली और सफल सूफी संगीत अभियानों में शामिल हो गया है।

इन शहरों में हुआ आयोजन इस टूर की औपचारिक घोषणा बिस्मिल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम मंच के माध्यम से की थी, जबकि इसका प्रस्तुतीकरण और आयोजन योर्ज इवेंटफुली द्वारा किया गया। पुणे से आगे बढ़ते हुए यह सूफियाना महफिल नासिक, बरेली, सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंची। हर शहर में भारी संख्या में उमड़े दर्शकों ने इन संगीतमय संध्याओं को विशेष बना दिया।