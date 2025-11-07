Baramulla से है मानव कौल का स्पेशल कनेक्शन, इस वजह से मिली सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म

प्रियंका सिंह, मुंबई। कला से प्यार होगा, तो पैसे को बहुत अहमियत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बारामूला के अभिनेता मानव कौल भी कला को अहमियत देते हैं। इसीलिए मानव की कहानियों का मंचन कोई भी निशुल्क कर सकता है।



मुंबई में बारामूला फिल्म के लिए हुई मुलाकात के दौरान मानव ने इसका कारण बताया। वह कहते हैं कि हमारे यहां कला को आज भी कई लोग हॉबी मानते है। ऐसे में अब कोई छोटे शहर या साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति मेरी लिखी कहानी पर नाटक करना चाहे, तो उसके लिए पैसे मांगना बेवकूफी है।

कश्मीर की इस खूबसूरत जगह से ताल्लुक रखते हैं मानव मानव कौल ने कला के बारे में बात करते हुए और साथ ही बारामूला चुनने का कारण बताते हुए आगे कहा, "हमने तो कभी हरिशंकर परसाई, चेखव (रशियन लेखक एंटोन चेखव) जैसे लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियों पर नाटक मंचन करने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए। अपने गांव में मैंने उनके कई नाटक किए हैं। मैंने अपनी कहानियों से अधिकार इसलिए हटा लिया है"।

क्यों मानव कौल को कहा जाता है तानाशाह? नाटकों की दुनिया में मानव कौल को तानाशाह किस्म का निर्देशक माना जाता है। सेट पर अभिनय करते वक्त वह तानाशाह कितना भीतर रह पाता है, इस पर मानव कहते हैं कि, "फिल्म की कल्पना करते वक्त निर्देशक अपने कलाकार की भी कल्पना करते हैं कि वह कैसा होना चाहिए'।