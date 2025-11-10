Language
    सूरज बड़जात्या के नए 'प्रेम' को मिल गई हीरोइन, Ayushmann Khurrana संग रोमांस लड़ाएगी ये एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:27 AM (IST)

    अभिनेता आयुष्मान खुराना लंबे समय से निर्देशक सूरज बड़जात्या की अपकमिंग मूवी के प्रेम बनने को लेकर चर्चा में हैं। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश पूरी हो गई है। 

    आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिखेगी ये एक्ट्रेस (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के बाद अब सूरज बड़जात्या की फिल्मों के नए प्रेम अभिनेता आयुष्मान खुराना होंगे। इस बात का पुष्टिकरण मैंने प्यार किया डायरेक्टर पहले ही कर चुके हैं। थामा की सफलता के बाद खुद आयुष्मान इस अपकमिंग मूवी की तैयारियों में भी लग गए हैं। खबर है कि मूवी का गाना भी शूट हो गया है और लीड एक्ट्रेस के लिए मेकर्स की तलाश भी पूरी हो गई है। 

    ऐसे में आइए जानते हैं कि सूरज बड़जात्या के नए प्रेम के साथ कौन सी बी टाउन एक्ट्रेस स्क्रीन पर रोमांस फरमाती हुई नजर आएगी। 

    इस एक्ट्रेस की हुई फिल्म में एंट्री

    प्रेम नाम के ही नायकों वाली सलमान खान के साथ चार फिल्में बनाने के बाद फिल्मकार सूरज बड़जात्या अब अपनी अगली फिल्म ये प्रेम मोल लिया (Ye Prem Mol Liya) अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ बना रहे हैं। इसमें आयुष्मान, प्रेम बनेंगे। पहले इस फिल्म का नाम प्रेम की शादी बताया जा रहा था। फिल्म में आयुष्मान के साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) अहम भूमिका में हैं।

    इस पारिवारिक प्रेम में प्यार को आज के युवाओं के नजरिए से दिखाया जाएगा। सूरज ने एक नवंबर से ही मुंबई के कांदिवली क्षेत्र में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एक स्टूडियो में करीब सात दिनों तक चले इस शूटिंग शेड्यूल में फिल्म का पहला गाना शूट किया गया। जो फिल्म के मुख्य कलाकारों के अलावा करीब 200 बैकग्राउंड डांसरों के साथ फिल्माया गया।

    sharvariwagh

    अब इस फिल्म का अगला शेड्यूल सूरज मुंबई के ही महबूब स्टूडियो में शूट करेंगे। करीब दो महीने के इस शेड्यूल में फिल्म के 80 प्रतिशत हिस्सों की शूटिंग की जानी है। इसमें ज्यादातर पारिवारिक और ड्रामा सीन शूट होंगे। अगले साल जनवरी तक फिल्म की शूटिंग पूरी करने का उद्देश्य है। इस शेड्यूल के बाद फिल्म के कुछ हिस्से आउटडोर भी शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के साथ सीमा पाहवा, अनुपम खेर और सुप्रिया पाठक भी अहम भूमिकाओं में हैं।

    क्या है ये प्रेम मोल लिया की कास्ट

    आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ के अलावा अन्य कई बॉलीवुड कलाकार भी सूरज बड़जात्या की ये प्रेम लिया फिल्म की कास्ट में शामिल हैं। जिनमें अनुपम खेर, सीमा पहवा और सुप्रिया पाठक जैसे सेलेब्स के नाम शामिल हैं। 

