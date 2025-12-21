Ayesha Takia 'वॉन्टेड' के लिए नहीं थीं पहली पसंद, इस एक्ट्रेस को लेना चाहते थे सलमान खान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के करियर की सबसे शानदार मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें वॉन्टेड का नाम जरूर शामिल होता। ये वही मूवी थी, जिसने सलमान के डूबते करियर का इस कदर ऊपर उठाया कि वह सिनेमा जगत के सुल्तान बन गए। इस फिल्म का निर्देशन प्रभू देवा किया और निर्माता बोनी कपूर थे, जबकि सलमान खान के अपोजिट लीड रोल में अभिनेत्री आयशा टाकिया नजर आई थीं।

लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि वॉन्टेड के लिए आयशा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं। इस बात का खुलासा 16 साल बाद मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने किया है। वॉन्टेड के लिए पहली पसंद थी ये एक्ट्रेस एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने वॉन्टेड में जाह्नवी का किरदार निभाया था, जिसके इर्द-गिर्द फिल्म की पूरी कहानी घूमती है। सलमान खान इस मूवी में अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर शेखावत और राधे के किरदार में नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वॉन्टेड में अपने शानदार काम के लिए आयशा की जमकर प्रशंसा हुई।

''वॉन्टेड के लिए सलमान का नाम हम पहले ही तय कर चुके थे। एक्ट्रेस की तलाश थोड़ी लंबी चली। खुद सलमान ने इस मूवी के लिए कटरीना कैफ का नाम सुझाया था। लेकिन बात नहीं बनी, बाद में जेनेलिया डीसूजा और इलियाना डी क्रूज जैसी अदाकारोंं के नाम पर भी विचार विमर्श हुआ, पर वहां भी कोई हल नहीं निकला। अंत में जाकर आयशा टाकिया की फिल्म में एंट्री हुई और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर हमारे फैसले को सही साबित किया।''