बिहार के लाल ने सिनेमा जगत में किया था राज, 275 फिल्में करके बन गया था बॉलीवुड का बड़ा सुपरस्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के इतिहास की तरफ गौर किया जाए तो इसमें कई ऐसे सुपरस्टार्स का नाम दर्ज है, जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर रंग मंच की दुनिया में कामयाबी का परचम लहराया। ऐसा ही एक कलाकार बिहार के भागलपुर से निकला और 5 दशकों से अधिक समय तक बॉलीवुड में एक्टिव रहा।

उस अभिनेता ने अपने दमदार अभिनय की छाप 275 से अधिक मूवीज में छोड़ी और उन्हें हिंदी सिनेमा का दादा मुनि भी कहा गया। आइए जानते हैं कि वह कलाकार कौन था और क्यों उन्हें एक बड़ा सुपरस्टार माना गया।

बिहार का लाल सिनेमा का सुपरस्टार आजादी से पहले बिहार प्रांत बंगाल रेजीडेंसी के तहत आता था। उस दौरान 13 अक्टूबर 1911 में बिहार के भागलपुर के एक बंगाली परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम कुमुद लाल गांगुली रखा गया। इनके पिता पेशेवर वकील थे और सबको यही लगा था कि घर का बड़ा बेटा वकालत की दुनिया में नाम कमाएगा, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुमुद आने वाले समय में सिनेमा में अशोक कुमार (Ashok Kumar) के नाम से जाना जाएगा और बड़ा फिल्म सुपरस्टार बनेगा।

आजाद भारत से पहले बाद में अगर किसी एक्टर के अभिनय का सिक्का जमकर चला था तो वह सिर्फ और अशोक कुमार थे। बता दें कि अशोक ही पहले सुपरस्टार थे, जिनके मूवी ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, उस फिल्म का नाम किस्मत था और ये 1943 में रिलीज हुई थी।