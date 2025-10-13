बिहार के लाल ने सिनेमा जगत में किया था राज, 275 फिल्में करके बन गया था बॉलीवुड का बड़ा सुपरस्टार
हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे सुपरस्टार रहे हैं, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपने हुनर का परचम लहराया। ऐसे ही एक कलाकार ने आजादी से पहले फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और दशकों तक राज किया। उस अभिनेता ने अपनी मातृभूमि बिहार का नाम रोशन करते हुए सुपरस्टार का तमगा हासिल किया था। आइए जानते हैं कि वह कौन है-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के इतिहास की तरफ गौर किया जाए तो इसमें कई ऐसे सुपरस्टार्स का नाम दर्ज है, जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर रंग मंच की दुनिया में कामयाबी का परचम लहराया। ऐसा ही एक कलाकार बिहार के भागलपुर से निकला और 5 दशकों से अधिक समय तक बॉलीवुड में एक्टिव रहा।
उस अभिनेता ने अपने दमदार अभिनय की छाप 275 से अधिक मूवीज में छोड़ी और उन्हें हिंदी सिनेमा का दादा मुनि भी कहा गया। आइए जानते हैं कि वह कलाकार कौन था और क्यों उन्हें एक बड़ा सुपरस्टार माना गया।
बिहार का लाल सिनेमा का सुपरस्टार
आजादी से पहले बिहार प्रांत बंगाल रेजीडेंसी के तहत आता था। उस दौरान 13 अक्टूबर 1911 में बिहार के भागलपुर के एक बंगाली परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम कुमुद लाल गांगुली रखा गया। इनके पिता पेशेवर वकील थे और सबको यही लगा था कि घर का बड़ा बेटा वकालत की दुनिया में नाम कमाएगा, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुमुद आने वाले समय में सिनेमा में अशोक कुमार (Ashok Kumar) के नाम से जाना जाएगा और बड़ा फिल्म सुपरस्टार बनेगा।
जी हां, अशोक ही बिहार के वह लाल हैं, जिन्होंने छोटे से शहर के निकलकर माया नगरी में अपने हुनर का डंका बजाया। बतौर अभिनेता साल 1934 से लेकर 1997 तक वह हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर, निर्देशक और निर्माता के रूप में एक्टिव रहे। आज उनकी 114वीं जयंती (Ashok Kumar Birth Anniversary) मनाई जा रही है, ऐसे में अशोक कुमार की सफलता के बारे में चर्चा होनी बनती है।
आजाद भारत से पहले बाद में अगर किसी एक्टर के अभिनय का सिक्का जमकर चला था तो वह सिर्फ और अशोक कुमार थे। बता दें कि अशोक ही पहले सुपरस्टार थे, जिनके मूवी ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, उस फिल्म का नाम किस्मत था और ये 1943 में रिलीज हुई थी।
अशोक कुमार की पॉपुलर मूवीज
अशोक कुमार बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हिंदी सिनेमा जगत में 275 से अधिक मूवीज में काम किया। अभिनेता के रूप में उनकी पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं-
जन्मभूमि
सावित्री
बंधन
किस्मत
महल
खिलाड़ी
अफसाना
सितारों से आगे
कानून
धर्म पुत्र
इस तरह की कई ऐसे पॉपुलर मूवीज रहीं, जिनमें अशोक कुमार ने अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाया।
