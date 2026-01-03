एक्सीडेंट में चोटिल हुए Ashish Vidyarthi और उनकी पत्नी, एक्टर ने दी अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ के गुवाहाटी में देर रात हुए सड़क हादसे की खबर सामने आने के बाद फैंस कुछ देर के लिए घबरा गए। हालांकि, अनुभवी एक्टर ने तुरंत सच्चाई बताई और सभी को भरोसा दिलाया कि दोनों सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं।

कब हुई ये घटना यह घटना तब हुई जब आशीष विद्यार्थी और रूपाली रात के खाने के बाद सड़क पार कर रहे थे और एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद इमरजेंसी सेवाओं ने तेजी से कार्रवाई की। कपल को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार को इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

फैंस का जताया आभार एक्टर ने बताया कि रूपाली अभी सिर्फ सावधानी के तौर पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं और उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों मेडिकल देखरेख में ठीक हो रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। एक पर्सनल अपडेट शेयर करते हुए, विद्यार्थी ने बताया कि उन्हें सिर्फ मामूली चोट लगी है और वह नॉर्मली चल, बात और खड़े हो सकते हैं। उन्होंने फैंस और शुभचिंतकों से मिल रही चिंता और सपोर्ट के लिए आभार जताया।