शाहरुख खान के खिलाफ धर्मगुरुओं ने खोला मोर्चा, एक्टर को कहा- गद्दार; केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी हटाने की मांग
केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाडि़यों को शामिल किए जाने को लेकर टीम के मालिक शाह रुख खान के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ...और पढ़ें
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाडि़यों को शामिल किए जाने को लेकर टीम के मालिक शाह रुख खान के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम के आक्रोश जताने के एक दिन बाद गुरुवार को धर्मगुरुओं और कथावाचकों ने भी मोर्चा खोल दिया है।
सोम ने बुधवार को टीम के मालिक व बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान को गद्दार कहा था। गुरुवार को नागपुर में आध्यात्मिक गुरु जगतगुरु रामभद्राचार्य ने आइपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के लिए शाह रुख की कड़ी आलोचना की।
शाहरुख का रवैया हमेशा से एक ''देशद्रोही'' जैसा रहा है- संत
संत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह रुख का रवैया हमेशा से एक ''देशद्रोही'' जैसा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और जोर देकर कहा कि भारतीय सरकार को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करनाचाहिए।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों और उनकी सरकार को यह समझाया जाना चाहिए कि उनका देश हिंदुओं की मदद से ही बना था।
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने उठाया मुद्दा
उधर मुंबई में श्रीमद्भागवत कथा कह रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना गलत संदेश देता है। उन्होंने शाह रुख को संबोधित करते हुए कहा कि यह मत भूलना इन्हीं भारतीयों ने तुम्हें हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है, वह जीरो भी बना सकता है।
अलीगढ़ के शाही चीफ मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने कहा कि केकेआर की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने के निर्णय से इंसानियत शर्मसार हुई है। कोई भी व्यावसायिक या खेल संबंधी सौदा नैतिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
मुस्तफिजुर रहमान को नौ करोड़ रुपये में खरीदे जाने की खबर
संवेदनशील दौर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को नौ करोड़ रुपये में खरीदे जाने की खबर ने देशभर में आक्रोश पैदा किया है। जब एक ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हों ऐसे समय में इस तरह का सौदा नैतिक रूप से गलत संदेश देता है। यह निर्णय देशहित की भावना के विपरीत है।
इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि मेरा शाहरुख खान से आग्रह है कि अगर हमारे देश के लोग बांग्लादेश में अन्याय का सामना कर रहे हैं, तो हमें उनके खिलाडि़यों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि एक संदेश दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि वे इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।
