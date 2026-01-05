Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आशा पारेख ने सहेलियों संग किया नए साल का आगाज, Helen और वहीदा रहमान संग वायरल हुई तस्वीर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:42 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी सहेलियों और बी टाउन की फेमस अ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हेलेन, आशा पारेख और वहीदा रहमान (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुराने दौर की सबसे पॉपुलर अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान का नाम जरूर शामिल होता है। बतौर वेटरन एक्ट्रेसेज ये तीनों हर किसी की फेवरेट मानी जाती हैं। असल जिदंगी में इन दोनों अभिनेत्रियों की दोस्ती काफी पक्की है। 

    आए दिन इनकी एक न एक फोटो वीडियो सामने आता रहता है। अब आशा पारेख ने सोशल मीडिया पर अपनी बेस्ट फ्रेंडस के साथ एक लेटेस्ट तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें हेलेन और वहीदा भी नजर आ रही हैं। आलम ये है कि उनकी ये फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। 

    सोशल मीडिया पर दिग्गज हसीनाओं का राज

    आशा पारेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वह अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं से अवगत कराती रहती हैं। लेकिन जब बात आउटिंग की आती है तो वह अपने सहेलियों के साथ बाहर जाना पसंद करती हैं, जिनमें वहीदा रहमान और हेलेन का नाम शामिल रहता है। 

     

    यह भी पढ़ें- शिकारी फिल्म से जुड़ा रोचक वाकया, जब धर्मेंद्र ने कहा था- इस जगह पर लोग मुझसे ज्यादा आशा पारीख को याद करेंगे

    नए साल के आगमान के अवसर पर आशा ने इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनकी दोनों सहेलियां भी नजर आ रही हैं। इस इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में दिग्गज अभिनेत्री ने लिखा है-''फ्रेंडशिप गोल अनलॉक हो गया है, मेरे पसंदीदा लोगों के साथ।''

    asha parekh friends (1)

    आलम ये है कि सोशल मीडिया पर अब आशा, हेलेन और वहीदा की ये लेटेस्ट तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है और फैंस इस पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने आशा पारेख की इस तस्वीर पर कमेंट कर लिखा है- बहुत ही अच्छी दोस्ती है आपकी, क्या शानदार फिल्में बना करती थीं आपके जमाने में। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने इन तीनों हसीनाओं को हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी एक्ट्रेसेज करार दिया है। 

    पहले भी वायरल हुई हैं फोटोज

    ये पहला मौका नहीं है जब आशा पारेख ने वहीदा रहमान और हेलेन के साथ कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इससे पहले भी अतीत में वह ऐसा कई बार कर चुकी हैं और लाइमलाइट बटोर चुकी हैं। 

    यह भी पढ़ें- Dharmendra के बच्चों से मिलने पहुंचीं 83 साल की आशा पारेख, मुमताज भी ही-मैन को यादकर हुईं इमोशनल