आशा पारेख ने सहेलियों संग किया नए साल का आगाज, Helen और वहीदा रहमान संग वायरल हुई तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुराने दौर की सबसे पॉपुलर अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान का नाम जरूर शामिल होता है। बतौर वेटरन एक्ट्रेसेज ये तीनों हर किसी की फेवरेट मानी जाती हैं। असल जिदंगी में इन दोनों अभिनेत्रियों की दोस्ती काफी पक्की है।

आए दिन इनकी एक न एक फोटो वीडियो सामने आता रहता है। अब आशा पारेख ने सोशल मीडिया पर अपनी बेस्ट फ्रेंडस के साथ एक लेटेस्ट तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें हेलेन और वहीदा भी नजर आ रही हैं। आलम ये है कि उनकी ये फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

सोशल मीडिया पर दिग्गज हसीनाओं का राज आशा पारेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वह अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं से अवगत कराती रहती हैं। लेकिन जब बात आउटिंग की आती है तो वह अपने सहेलियों के साथ बाहर जाना पसंद करती हैं, जिनमें वहीदा रहमान और हेलेन का नाम शामिल रहता है।

आलम ये है कि सोशल मीडिया पर अब आशा, हेलेन और वहीदा की ये लेटेस्ट तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है और फैंस इस पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने आशा पारेख की इस तस्वीर पर कमेंट कर लिखा है- बहुत ही अच्छी दोस्ती है आपकी, क्या शानदार फिल्में बना करती थीं आपके जमाने में। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने इन तीनों हसीनाओं को हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी एक्ट्रेसेज करार दिया है।