    'मुस्लिम और बेरोजगार से शादी...' Arshad Warsi ने अपनी पत्नी के लिए बेले थे कई पापड़, फिर ऐसे हुई शादी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    Arshad Warsi ने खुलासा किया कि उनकी वाइफ कैथोलिक थीं और उनके माता-पिता उनकी शादी को लेकर चिंता में थे। क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और अरशद उस वक्त बे ...और पढ़ें

    अरशद वारसी ने पत्नी मारिया गोरेट्टी के लिए बेले कई पापड़

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरशद वारसी ने हाल ही में मारिया गोरेटी से अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि जब मारिया के कैथोलिक माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें कितनी हिचकिचाहट हुई थी। एक्टर ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन समय और समझ के साथ धीरे-धीरे सब कुछ बदल गया।

    मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कराना चाहते थे

    अरशद ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि, 'मारिया के माता-पिता इसलिए परेशान थे क्योंकि यह एक अलग धर्म की शादी थी और उन्होंने अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने बताया कि वे सीधे-सादे, बहुत धार्मिक लोग थे जिनकी जिंदगी उनके धर्म के इर्द-गिर्द घूमती थी। अरशद ने कहा, 'वो थोड़े घबराए हुए थे। कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का। वो दोनों बहुत शरीफ हैं। उनकी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। वो थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मारिया किसी दूसरे कैथोलिक लड़के से शादी करेगी जो 9-5 की नौकरी करेगा और इसने मुस्लिम लड़का पकड़ लिया और वो भी बेरोजगार'।

    arshad warsi (5)

    अरशद और मारिया के साथ रहते हैं माता-पिता

    अरशद ने आगे बताया कि उस समय भी मारिया के माता-पिता को यकीन था कि वह एक अच्छा इंसान है और उन्हें भरोसा था कि वह उनकी बेटी का ख्याल रखेगा। समय के साथ यह भरोसा पूरी तरह से स्वीकार में बदल गया। अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उनके दिल में यह बात थी कि वह एक अच्छा इंसान है। उन्हें यह भरोसा था कि वह हमारी बेटी का ख्याल रखेगा। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। वे अब बहुत खुश हैं और वे मेरे साथ रहते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें अपने घर में रहने पर मजबूर करती है, लेकिन हम किसी भी तरह जुगाड़ करके उन्हें यहां ले आए'।

    arshad warsi (6)

    कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी

    एक्टर ने यह भी बताया कि मारिया के साथ उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। अरशद पहली बार मारिया से जेवियर कॉलेज में मिले थे, जहां वह एक कॉम्पिटिशन को जज करने गए थे। उनकी दोस्ती तब और गहरी हुई जब मारिया उनके साथ थिएटर प्ले करने लगीं। वह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, हालांकि अरशद ने माना कि इसमें समय और मेहनत लगी, क्योंकि मारिया ने आखिरकार हां कहने से पहले उन्हें कई बार मना किया था।

    अरशद और मारिया ने 1996 में शादी की और उनके दो बच्चे हैं - बेटा जीक वारसी और बेटी जेन वारसी।

