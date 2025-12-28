'Shah Rukh जेंटलमैन, सलमान बैड बॉय..' Arshad Warsi ने की सुपरस्टार्स की तुलना, बिग बी के साथ का सुनाया दिचलस्प किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरशद वारसी ने अपने करियर का एक कम जाना-पहचाना किस्सा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ करीब से काम करने के बावजूद, उन्होंने जो फिल्म साथ में शूट की थी, वह कभी थिएटर में रिलीज नहीं हुई। एक्टर ने अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट जमानत और बच्चन के काम के प्रति उनके समर्पण के लिए अपनी तारीफ के बारे में बात की।

अमिताभ बच्चन के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस वारसी ने कहा, 'मैंने कई स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन मेरी किस्मत अजीब रही है। मेरे लिए, असली स्टार दिलीप कुमार, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन हैं। मैंने अमित जी के साथ पूरी फिल्म शूट की, लेकिन वह कभी रिलीज नहीं हुई'। दिवंगत एस. रामनाथन द्वारा निर्देशित जमानत का प्रोडक्शन बार-बार रुका और आखिरकार फिल्ममेकर की प्रोजेक्ट का बीच में ही निधन हो जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया।