'Shah Rukh जेंटलमैन, सलमान बैड बॉय..' Arshad Warsi ने की सुपरस्टार्स की तुलना, बिग बी के साथ का सुनाया दिचलस्प किस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरशद वारसी ने अपने करियर का एक कम जाना-पहचाना किस्सा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ करीब से काम करने के बावजूद, उन्होंने जो फिल्म साथ में शूट की थी, वह कभी थिएटर में रिलीज नहीं हुई। एक्टर ने अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट जमानत और बच्चन के काम के प्रति उनके समर्पण के लिए अपनी तारीफ के बारे में बात की।
अमिताभ बच्चन के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस
वारसी ने कहा, 'मैंने कई स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन मेरी किस्मत अजीब रही है। मेरे लिए, असली स्टार दिलीप कुमार, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन हैं। मैंने अमित जी के साथ पूरी फिल्म शूट की, लेकिन वह कभी रिलीज नहीं हुई'। दिवंगत एस. रामनाथन द्वारा निर्देशित जमानत का प्रोडक्शन बार-बार रुका और आखिरकार फिल्ममेकर की प्रोजेक्ट का बीच में ही निधन हो जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया।
अरशद वारसी शाहरुख खान के बारे में
अरशद वारसी ने शाहरुख खान के साथ कुछ मीठा हो जाए में काम किया है और किंग में उनके साथ फिर से काम करने वाले हैं। SRK की पर्सनैलिटी और प्रोफेशनलिज़्म के बारे में गर्मजोशी से बात करते हुए अरशद ने कहा, 'शाहरुख अपने काम को अंदर से जानते हैं। उनमें पुराने जमाने के थिएटर का अनुशासन है। वह बहुत विनम्र हैं, कभी आवाज ऊंची नहीं करते और एक को-एक्टर के तौर पर बहुत सपोर्टिव हैं।
सलमान खान को कहा 'बैड बॉय'
दोनों खान सुपरस्टार्स की तुलना करते हुए, वारसी ने सलमान खान और शाहरुख की अलग-अलग पब्लिक पर्सनैलिटी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'सलमान में वह खास बैड-बॉय वाला औरा है। हैंडसम, बागी। दूसरी तरफ, शाहरुख एक जेंटलमैन हैं - शांत'। हालांकि वारसी ने तुरंत यह साफ किया कि कैमरे के सामने सलमान की असली पर्सनैलिटी बहुत अलग है। घर पर, वह अपनी पब्लिक इमेज जैसे बिल्कुल नहीं हैं। वह बहुत मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। उनके पूरे परिवार में बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वे सच में जिंदगी का मजा लेते हैं।
