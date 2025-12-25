Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपिका-प्रियंका के हाथ से निकली इतनी बड़ी फिल्म, 1800 करोड़ी फिल्म की हीरोइन करेगी ये बड़ी बायोपिक!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    इन दिनों कई बायोपिक फिल्में बन रही हैं। अब खबर आ रही है कि जल्द ही महारानी अहिल्याबाई होल्कर पर बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। हालांकि फिल्म के लिए साउ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर्स अक्सर बायोपिक फिल्मों पर दांव लगाते हैं और अक्सर ऐसा होता भी है कि ये फिल्में चल जाती हैं। दर्शक इन फिल्मों की असल कहानी को पर्दे पर्दे पर देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचते भी हैं। हालांकि कई बार बायोपिक फिल्मों को लेकर विवाद होता है और फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं। अब इसी फेहरिस्त में एक नई फिल्म जुड़ने जा रही है, जो एक बायोपिक है। बड़ी बात ये है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ी एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महारानी अहिल्याबाई पर बनेगी बायोपिक

    साल 2025 की शुरूआत में राणा संभाजी राव पर बनी फिल्म छावा आई थी, जिसमें विक्की कौशल ने दमदार किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अब इसी कड़ी में महारानी अहिल्याबाई होल्कर पर फिल्म लाने की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म को डायरेक्टर देव मनोरिया बना रहे हैं।

    FzScJOVXwAIjHDp

    महारानी अहिल्याबाई की 300वी जयंती पर फिल्म को लेकर बात सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म की अनाउंसमेंट भी कर दी है। फिल्म डायरेक्टर और एक्टर देव मनेरिया ने अहिल्याबाई बायोपिक की अनाउंसमेंट की और कहा कि,

    'हम महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं बर्थ एनिवर्सरी का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर हमें लगता है कि ये फिल्म बनाने का एकदम सही समय है। मैं खुद इस फिल्म में अहिल्याबाई के पति खंडेराव होल्कर का किरदार निभा रहा हूं। हाल ही मैं मैंने डेजी शाह के साथ वाराणसी का दौरा किया था। यहां हमने शूटिंग लोकेशन्स का जायजा लिया है। मुझे लगता है कि शूटिंग के लिए ये जगह बिल्कुल सही है।

    यह भी पढ़ें- आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं Shraddha Kapoor, पापा शक्ति कपूर का खुलासा... दिया करारा जवाब!

    अनुष्का शेट्टी फिल्म में आ सकती हैं नजर?

    बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग ज्यादातर यूपी के प्रयागराज, बनारस और लखनऊ जैसी पर होगी। जिसकी सारी तैयारियां अभी से ही की जा चुकी हैं। वहीं फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग मध्यप्रदेश में की जाएगी।

    anushka shetty

    वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन हां फिल्म के डायरेक्टर खुद अनुष्का को लेने की बात कर रहे हैं और कहा है कि वो अनुष्का से बात भी कर चुके हैं।

    वहीं फिल्म का बजट भी करीब 1800 करोड़ का बताया जा रहा है। फिलहाल तो फिल्म पर काम किया जा रहा है और फिल्म की पूरी कास्ट का खुलासा होना बाकी हैय़ अब देखना ये है कि आखिरकार फिल्म का ऐलान कब होता है और फिल्म पर कब काम शुरू होता है।

    यह भी पढ़ें- Baahubali: The Epic OTT Release: आ गई रिलीज डेट! प्रभास की 'बाहुबली-3' धमाल मचाने को तैयार, कब और कहां देखें फिल्म

     