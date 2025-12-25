दीपिका-प्रियंका के हाथ से निकली इतनी बड़ी फिल्म, 1800 करोड़ी फिल्म की हीरोइन करेगी ये बड़ी बायोपिक!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर्स अक्सर बायोपिक फिल्मों पर दांव लगाते हैं और अक्सर ऐसा होता भी है कि ये फिल्में चल जाती हैं। दर्शक इन फिल्मों की असल कहानी को पर्दे पर्दे पर देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचते भी हैं। हालांकि कई बार बायोपिक फिल्मों को लेकर विवाद होता है और फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं। अब इसी फेहरिस्त में एक नई फिल्म जुड़ने जा रही है, जो एक बायोपिक है। बड़ी बात ये है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ी एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया है।

महारानी अहिल्याबाई पर बनेगी बायोपिक साल 2025 की शुरूआत में राणा संभाजी राव पर बनी फिल्म छावा आई थी, जिसमें विक्की कौशल ने दमदार किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अब इसी कड़ी में महारानी अहिल्याबाई होल्कर पर फिल्म लाने की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म को डायरेक्टर देव मनोरिया बना रहे हैं।

वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन हां फिल्म के डायरेक्टर खुद अनुष्का को लेने की बात कर रहे हैं और कहा है कि वो अनुष्का से बात भी कर चुके हैं।